"Menuda locura": así ha sido el espectacular concierto virtual de Travis Scott en Fortnite

Hace algo más de un año, concretamente en febrero de 2019, el DJ estadounidense Christopher Comstock, popularmente conocido como Marshmello, sorprendía a la comunidad de Fortnite con el primer concierto virtual de la historia del videojuego. Un evento, que se pudo seguir desde todo el mundo, en el que millones de personas se reunieron para bailar al ritmo de algunas de las canciones más populares del DJ. Desde Happier hasta otras tan populares como Alone.

Varios meses más tarde, y con más de medio planeta confinado en sus hogares para evitar la propagación del virus, el videojuego vuelve a sorprendernos con un nuevo concierto virtual. En esta ocasión protagonizado por el rapero Travis Scott, quien ha aterrizado en la isla de Fortnite plagado de regalos para todas aquellas personas que se animaran a seguir el evento. Desde el Ala Delta Astroworld Cyclone hasta las pantallas de carga Astrowild y Cosmic Revolution.

Así ha sido el concierto de Travis Scott

A la 1.00 de este viernes, el rapero ha llegado en meteorito al escenario situado en Arenas Ardientes. Cuando el meteorito ha tocado tierra, este se ha convertido en un altavoz gigante y ha expulsado un Travis Scott enorme que ha comenzado a cantar. Mientras el artista estadounidense interpretaba alguno de sus temas como Sicko Mode, el videojuego nos elevaba a una pista de baile aérea que rodeaba al artista junto a una serie de bailarines y bailarinas digitales.

A continuación, Scott prendía fuego a la isla mediante un sinfín de asteroides y convertía la pista de baile en una especie de infierno. Todo ello con la canción Stargazing de fondo, otro de sus temas más conocidos. Varios minutos más tarde, y mientras Scott dejaba de cantar Stargazing para dar paso a Goosebumps, la isla de Fortnite se convertía en un mundo de neón que sorprendía a los jugadores y jugadoras de todo el mundo.

¡Más de 12.3 millones de jugadores concurrentes participaron en vivo en el evento Astronomical de Travis Scott! ¡UN RÉCORD HISTÓRICO!



Del cielo al infierno: el escenario perfecto de Travis Scott

Después, Travis Scott se ha sumergido en el océano de Fornite y, con él, los más de 12 millones de personas que siguieron el evento en todo el mundo. Todo ello con la canción Highest in the room de fondo, uno de sus temas más destacados, y un sinfín de criaturas marinas que amenizaban el concierto. A continuación, el artista presentaba su nueva canción The Scotts reconvertido en astronauta y enviaba a todos los jugadores y jugadoras al espacio.

Por último, el astronauta se reencontraba con su meteorito y ambos explotaban gracias al poder del famoso cubo de Fortnite. En definitiva, Fortnite ha vuelto a sorprender a sus jugadores y jugadoras de todo el mundo un concierto que pasará a la historia. No solo por los más de 12 millones de personas que disfrutaron del evento, sino por el despliegue tanto del artista como del videojuego a la hora de crear un concierto virtual de estas características en pleno confinamiento.