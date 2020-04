Cuatro datos y sonidos en el 41 día de confinamiento en España

En el 41 día de confinamiento en España, la Cadena SER ha podido adelantarles los planes del Gobierno para esa futura desescalada una vez ha sido doblegada la curva. En este sentido, los parámetros que planea el Ejecutivo son: la tasa de contagio por cada infectado, la incidencia acumulada de casos, la tasa hospitalaria y el porcentaje de ocupación de las UCI. Todo, en un día en que la tasa de altas es superior a la de nuevos contagios mientras que los fallecidos vuelven a caer ligeramente hasta las 367 personas. El próximo domingo, los niños podrán salir a la calle con el patrón 1-1-1 determinado por Sanidad.

Los planes de desescalada

El Gobierno comienza a perfilar este viernes con las comunidades autónomas la desescalada, la salida del confinamiento de la pandemia de coronavirus. Según ha sabido la Cadena SER, el Ministerio de Sanidad estudiará esta tarde en el consejo interterritorial los marcadores de la pandemia que deben guiar el camino hacia la nueva normalidad a lo largo del mes de mayo. Por ejemplo, hasta dónde tiene que bajar la tasa de contagios o el alivio en hospitales y UCI.

Sanidad definirá en esta reunión con las comunidades autónomas los criterios comunes que deben seguirse para ir decidiendo la desescalada gradual y asimétrica, que será por territorios y que el presidente Pedro Sánchez fijó en la segunda mitad de mayo. Los expertos que asesoran al Gobierno y a las comunidades autónomas coinciden en que estos marcadores deben ser fundamentalmente cuatro:

1. La tasa de contagio por cada infectado.

2. La incidencia acumulada de casos.

3. La tasa hospitalaria.

4. El porcentaje de ocupación de las UCI.

Según ha sabido la Cadena SER, los epidemiólogos y expertos en salud preventiva subrayan que la desescalada para la vuelta gradual a la nueva normalidad debe comenzar cuando:

1. Una zona lleve con una tasa de contagio por debajo de 1 al menos dos semanas.

2. Cuando estén libres el 50 por ciento de las camas de UCI de enfermos de COVID-19.

3. Cuando la tasa de hospitalización por COVID-19 no supere el 30%.

4. Cuando la tasa de incidencia sea de 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes (unos mil casos nuevos cada día).

Las cifras de España

El número de personas que se han curado de coronavirus en las últimas horas (3.105) supera por primera vez a los nuevos contagios notificados (2.796). Lo ha confirmado el doctor Fernando Simón en la rueda de prensa de los gestores técnicos en la que también ha detallado que la cifra de nuevos fallecidos (367) es la más baja en más de un mes. El doctor Simón ha confirmado que están analizando parámetros como el descenso del nivel de transmisión concreto en cada comunidad autónoma para iniciar la desescalada.

El epidemiólogo y portavoz de Sanidad ha explicado que el incremento de nuevos casos es del 1,4% respecto ayer, lo que supone la mejor cifra desde hace muchas semanas". Además, Simón ha destacado que "es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados". Los 3.105 casos en 24 horas de curados suponen, según Sanidad, un incremento del 3,5% sobre el día anterior.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "al tener más curados que contagiados, esta vez sí estamos doblegando la curva". Simón ha subrayado que son "noticias buenas" que indican que la evolución de la pandemia responde al "esfuerzo" realizado por toda la sociedad y los profesionales sanitarios. En su análisis, el experto de Sanidad recuerda que los 367 fallecidos por COVID-19 en 24 horas es la cifra más baja en un mes y la segunda vez que está por debajo de los 400 muertos.

Se hará la prueba PCR a todos los ingresos y habrá dos circuitos diferentes para pacientes con o sin COVID-19

El Gobierno y las comunidades autónomas se han reunido este viernes para debatir y analizar la futura desescalada tras las crisis del COVID-19 desde el punto de vista sanitario. Según ha podido saber la Cadena SER, sobre la mesa está el diseño de un plan para la atención médica.

En los hospitales habrá dos circuitos separados para pacientes contagiados de COVID-19 y no contagiados de COVID-19. A todos los que vayan a ingresar en el circuito no COVID-19, se les hará previamente una PCR. Los centros, además, van a tener que mantener el número de camas y de UCI al doble de la capacidad prepandemia y también habrá consultas específicas para atender al personal sanitario para su cribado de diagnóstico y aislamiento.

"Tras el desconfinamiento nos espera al menos un año de vida no normal"

"Tenemos muy poca población inmunizada, lo que nos convierte en vulnerables ante una posible segunda ola”. Ante ese panorama y para que una hipotética réplica no sea tan fuerte como la actual, el codirector del Instituto de Salud y Estrategia en Bilbao y ex asesor de Barack Obama, Rafael Bengoa, considera prioritario apelar, por un lado, a la responsabilidad individual y por otro, "montar una infraestructura de salud pública que nos dé la confianza de que se rastrea a todos los infectados y a sus contactos desde la red de atención primaria, y que también se rastrea a los trabajadores y los pacientes de las residencias de mayores". Escucha la entrevista completa en ‘La Ventana’.

Bengoa ha dejado claro que un eventual desconfinamiento no es sinónimo de una vuelta a la normalidad a corto, ni siquiera a largo plazo. "Después de la cuarentena habrá por lo menos un año en el que tendremos que llevar una vida no normal". Y eso afectará particularmente a aquellos eventos que supongan aglomeraciones masivas. "No creo que podamos plantearnos volver a manifestaciones o a partidos de fútbol en un año o año y medio".

