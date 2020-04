Wagner Ribeiro, exagente de Neymar, fue contundente sobre los clubes que pretendieron al fubtolista brasileño antes de su etapa de cuatro temporadas en el FC Barcelona. Ribeiro aclaró que entre esos clubes estuvo el de Florentino Pérez, que "todavía sueña con el fichaje de Neymar".

Ribeiro añadió que muchos clubes mostraron interés, antes de que el club culé cerrase el fichaje por 57 millones de euros: "Llegaron otras ofertas del Bayern Múnich, de la Juventus, con los que mantuve una reunión en Turín".

"El Real Madrid también me llamó varias veces, porque Florentino siempre soñó en fichar a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina, e incluso me dijo sigue soñando en fichar a Neymar", explicó en una entrevista en 'Canal do Nicola', explicó.



El agente, que ha participado en movimientos de mercado de Kaká o Robinho, explicó que el Chelsea también fue una de las grandes propuestas. "Recibí una oferta oficial de Chelsea el día que Neymar debutó con la selección brasileña en 2010. Hicieron una oferta, la estudiamos, pero al final no decidimos nada.

El agente también explicó que el padre del futbolista siempre ha estado involucrado en las decisiones. "En aquella ocasión, como en otras, se la trasladamos al padre de Neymar y al propio jugador", añadió.