El presidente David Aganzo no ha querido dar su versión a Carrusel Deportivo, y eso que las dudas entre los futbolistas hacia su gestión cada vez son mayores. Cada día vemos a más jugadores cuestionar el papel de Aganzo, la reunión de capitanes del martes fue muy tensa y jugadores de LaLiga dicen ver a su presidente desbordado.

Por si esto fuera poco, hay una información que no ha gustado en muchos vestuarios. AFE envió un comunicado a sus 10.000 afiliados diciendo que estaban preocupados por un centenar de futbolistas que según el sindicato no habían recibido las ayudas de la Seguridad Social, y responsabilizaban de ello a la RFEF

Carrusel Confidential se ha puesto en contacto con la Federación y la explicación es clara. Se tramitaron 2.500 expedientes. Llegaron 100 alegaciones de las que 26 tenían derecho real porque el resto no presentaron los papeles o no tenían contrato. Esos 26 los mete la RFEF para el año que viene, y destacan en Las Rozas que no se puede buscar conflicto por un incidencia del 1% ya subsanada.

Hay otra crisis derivada de la económica

Mucho tienen que cambiar las cosas para que en los próximos meses no veamos varios cambios de dueño en equipos de nuestro fútbol. Como en todas las crisis, hay buitres, fondos de inversión y oportunistas agazapados esperando a sacar tajada de esta situación.

Equipos de capitales de provincia y en apuros económicos. Ese es el prototipo que más se ajusta al perfil que buscan esos inversores con ganas de invertir en fútbol. Y salen varios. Ya hemos venido hablando de la crisis económica que le va a venir al fútbol aunque se reanude la Liga... y como no se reanude, se va a convertir en un mercadillo de oportunidades.

En Segunda a todos nos viene a la cabeza el caso del Malaga, ahora mismo intervenido judicialmente y por el que ya habían preguntado varios inversores antes del COVID y que ahora están a la expectativa. Si no se reanuda la Segunda y no terminan de cobrar lo que queda de televisión, el caso del club de la costa del sol va a ser más crítico todavía. Es decir, más barato de comprar.

Y luego están los muchos casos en Segunda B. Clubes que ya saben que mínimo les espera media temporada sin taquilla y su recaudación, y eso puede significar la puntilla para muchos. Algunos de ellos habían hecho una fuerte inversión por ascender y ahora no saben ni cómo se va a resolver. Por seguir en Andalucía, pienso en Cordoba o el Recreativo de Huelva que según nos dicen tienen ya muchas novias agazapadas.