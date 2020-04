Las redes critican infracciones durante la primera jornada de paseo de los menores de 14 años

Durante este domingo 26 de abril, los menores de 14 años han disfrutado de su primer paseo después de 43 días de cuarentena por la crisis del coronavirus. Las reglas que expuso Sanidad ante estas salidas que solo podría salir un máximo de tres niños, una vez al día, con un adulto y un kilómetro a la redonda. Sin embargo, miles de ciudadanos han denunciado en redes sociales numerosos casos de supuestos incumplimientos en los paseos de los niños como primera medida hacia el desconfinamiento.

En algunas de las imágenes, por ejemplo, se puede ver la plaza de Felipe II de Madrid llena de menores con patinetes o bicicletas, en otras, parques con niños jugando al fútbol, o, incluso, playas como las de Masnou o la Barceloneta –ambas en Barcelona–. También los adultos aparecen en muchas de las imágenes colgadas, en las se ve a padres y madres hablando en grupo, algunos compartiendo banco o agrupándose también mientras pasean a sus respectivos perros. Bajo la etiqueta #Irresponsables solamente en Twitter se han publicado 123.000 tuits haciendo alusión a estas supuestas infracciones, aunque muchos de estos mensajes replican las mismas fotos y vídeos que reproducen momentos en los que no se cumplen las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno, especialmente la de la distancia social.

Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en que piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás. pic.twitter.com/aBESQxhP54 — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) April 26, 2020

Valencia esta mañana. Por estas cosas, señores y señoras nos vamos a joder los demás y nos vamos a quedar otro mes en casa. Lo irresponsables que sois no tiene nombre, ¿para esto queríais que salieran los niños? Menuda excusa para vuestra mala educación #ninosenlacalle pic.twitter.com/39CbhH4l1X — Blanca (@bsxlnso) April 26, 2020

Y esta de la calle Asunción de Sevilla pic.twitter.com/LJZiNVzRlQ — Ramón Lobo (@ramonlobo) April 26, 2020

A pesar de estas denuncias, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido a la pregunta de un periodista sobre su opinión ante estas imágenes que se estaban compartiendo en redes sociales donde se ve cierto incumplimiento de las normas respecto a los paseos con niños. "No he visto ninguna imagen o vídeo a los que se refiere. Hasta lo que tenemos entendido se estás respetando las normas", ha respondido. Además, Illa ha señalado en la rueda de prensa que no descarta reajustar los criterios para que los menores de 14 años salgan a la calle en caso de que se produzcan aglomeraciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia cerrará los parques si se repiten las aglomeraciones y la Policía Local comenzará a multar este lunes a quienes no cumplan las medidas de distanciamiento durante el paseo de los niños.

El incumplimiento de las normas establecidas para el paseo con niños podría conllevar sanciones desde 601 euros, según advierte Legálitas basándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, y entendiendo que estas multas irán en la misma línea que el resto de las sanciones por no acatar las restricciones de movilidad que hasta el momento se están tramitando. Así, la compañía de seguros y servicios jurídicos precisa que podrían conllevar una sanción de 601 euros las siguientes conductas: salir con los niños antes o después del toque de queda (el horario permitido es de 9.00 a 21.00 horas); salir con un número de niños superior a los tres permitidos; acceder a parques infantiles, o estar a más de 1 kilómetro de distancia del domicilio.

La cuantía de la multa, según señalan, podría aumentar hasta los 1.500 euros si se aprovecha el paseo con el niño para reunirse con otros padres o madres de otros niños a charlar o compartir el paseo. También podría aumentar la sanción, según añaden, si el paseo se hace a muchos kilómetros de distancia de la vivienda, visitando algún lugar periférico.

