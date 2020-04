Kodak presenta el puzle más grande del mundo en pleno confinamiento: 51.300 piezas y un homenaje a España

La crisis del coronavirus, y el posterior confinamiento de millones de personas en sus respectivos hogares para frenar el avance de la pandemia, nos ha llevado a recuperar aficiones como los juegos de mesa. El hecho de pasar las 24 horas pegados a todos tipo de pantallas, como pueden ser los ordenadores o los teléfonos móviles, nos ha hecho valorar otras opciones como las cartas, el parchís e incluso los puzles.

Si ya estás cansado de ganar a las cartas, o de completar cada uno de los puzles que tienes en tu casa, Kodak te invita a ir más allá. Todo ello a través de su nuevo rompecabezas, que llega al mercado promocionado como el más grande del mundo, mediante el que la compañía nos reta a completar un desafío de 51.300 piezas, tal y como confirma a través de un comunicado.

El puzle mide 8,6 metros de largo y 1,9 metros de alto

Un puzle gigante, que mide 8,6 metros de largo por 1,9 metros de alto, en el que podemos encontrar 27 imágenes de distintas maravillas del mundo. Desde el Coliseo de Roma o el monte Fuji de Japón hasta la Torre Eiffel de París. Entre todas ellas también podemos encontrar el Parque Güell de Barcelona, una de las obras arquitectónicas más reconocibles de la Ciudad Condal.

El puzle contará con algunas de los paisajes más reconocibles del mundo. / KODAK

Según ha dado a conocer la compañía en su libro de instrucciones, el puzle viene dividido en 27 bolsas independientes con 1.900 piezas en su interior mediante las que podremos crear las distintas imágenes. Por esa misma razón, y debido al elevado número de piezas, desde Kodak recomiendan ir montando los diferentes puzles de uno en uno y unirlos al final.

El puzle alcanza el 1,9 metros de altura. / Kodak

Debido al elevado número de piezas, la compañía ha creado un sistema de coordenadas que nos permite referenciar la ficha que falta en caso de que se nos haya perdido alguna. En caso de que hayamos perdido alguna de ellas, la empresa nos ofrecerá un reemplazo gratuito. Sin embargo, y dado que tan solo habrá un reemplazo gratuito por cliente, se recomienda tener controladas cada una de estas piezas para no tener que gastar más dinero del que tendrás que gastarte de base para hacerte con él.

Y es que, tal y como han demostrado las distintas plataformas en las que se ha puesto a la venta, el puzle más grande del mundo no es nada barato. A pesar de que todavía no está disponible, el nuevo juego de mesa de Kodak saldrá a la venta próximamente por 599,95 dólares. Por lo tanto, y si tienes tiempo, ganas y, sobre todo, dinero, desde Kodak te invitan a uno de los retos más complicados de la cuarentena. No solo porque será complicado montarlo, sino porque también será complicado encontrarle un hueco en tu hogar.