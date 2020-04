Las ligas profesionales podrán realizar entrenamientos desde el lunes 4 de mayo

Esa Fase 0, en la que se permitirán los entrenamientos para las ligas profesionales y los entrenamientos individuales para los deportistas federados, comenzará el próximo lunes 4 de mayo. En ese momento se permitirán, entre otras actividades, los paseos con menores, la realización de deporte de forma indivividual y la apertura de locales que puedan realizar actividades bajo cita previa.

📹 VÍDEO | @sanchezcastejon explica que se han establecido cuatro fases a lo largo de esta escalada:



- Fase de 0 de preparación de la desescalada (paseos, deporte individual, apertura de restaurantes con servicio a domicilio, entrenamientos...)https://t.co/1t0EZEtNVR pic.twitter.com/nEELNSUsyX — Cadena SER (@La_SER) April 28, 2020

En la denominada Fase 1, que comenzará para la mayoría de las provincias el 11 de mayo, se abrirán los centros de alto rendimiento -con tareas de desinfección y turnos de utilización- y los "entrenamientos medios" en las ligas profesionales. Otras actividades que se permitirán en ese momento serán la apertura del pequeño comercio y de las terrazas y celebraciones de culto. En estos casos, el aforo estará limitado a un tercio.

Pedro Sánchez no ha hablado de las actividades permitidas en la Fase 2, pero ha puesto como ejemplo el inicio de activividades culturales con menos de 50 personas y un aforo limitado (33%) y las reuniones de hasta 400 personas al aire libre siempre y cuando estén sentadas. En la Fase 3, en la que tampoco ha citado actividades deportivas, se permitiría aumentar los aforos de las distintas actividades, como en el caso de la restauración.

Según ha anunciado Pedro Sánchez, la desescalada avanzará a distinto ritmo en el territorio -provincias, islas o comunidades autónomas- y cada fase durará unas dos semanas, que es el periodo que dura la incubación del coronavirus. El objetivo es que el retorno de la actividad se produzca en un periodo de entre seis y ocho semanas, en función de la evolución de los indicadores sanitarios de esta pandemia del coronavirus.

📹 @sanchezcastejon anuncia los marcadores para poder avanzar de una fase a otra:



- Capacidades estratégicas del sistema sanitario

- La situación epidemiológica en la zona

- La implantación de medidas colectivas

- Los datos de movilidad y sociológicoshttps://t.co/1t0EZEtNVR pic.twitter.com/CnawPBCxX0 — Cadena SER (@La_SER) April 28, 2020

Aunque no ha hecho referencia a las competiciones deportivas, éstas no parecen entrar en ese periodo de 6 a 8 semanas de desescalada, antes de llegar a la "nueva normalidad", por las limitaciones de movilidad existentes, en las que no se permitirán en un primer momento los traslados entre provincias y después solo podrán hacerse entre lugares que se encuentren en la misma fase de desescalada.

El presidente ha recordado que a partir de este próximo fin de semana se permitirá el ejercicio físico individual a los ciudadanos -salir a correr, por ejemplo- y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos porque cualquier "conducta irresponsable" puede hacer perder lo conseguido. "El virus sigue ahí, adechando, hasta que haya una vacuna o un tratamiento eficaz", ha señalado.

Las últimas noticias del mundo del deporte