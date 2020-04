Primeras pruebas de la vacuna contra la COVID-19 que será financiada por Bill Gates a nivel global si funciona

Un grupo de investigadores del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y el Irbm Science Park ha llevado a cabo recientemente las primeras pruebas de la >ChAdOx1 nCoV-19, una de las primeras vacunas experimentales contra al contra la COVID-19 . Un tratamiento que, en caso de resultar exitoso, sería financiado por Bill Gates a nivel global para erradicar un virus que ha dejado más de tres millones de contagios a nivel global y ha acabado con la vida de más de 200.000 personas.

Así lo ha dado a conocer el propio Gates en declaraciones a The Times, donde ha afirmado que está dispuesto a asumir el coste de producir la vacuna en caso de que finalmente resulte eficaz. Y es que, tal y como recuerda el fundador de Microsoft, la crisis del coronavirus es como "una guerra mundial" en la que "todos estamos del mismo lado".

Así es la vacuna experimental que ha comenzado a probarse en Reino Unido

Hace apenas unos días, concretamente el pasado jueves, la investigadora italiana Elisa Granato era la primera de unas 800 voluntarias y voluntarios que se someterán a la vacuna experimental durante los próximos días y semanas. Después de reconocer que tenía "cierto grado de confianza" en la vacuna, la investigadora de zoología y microbiología en la Universidad de Oxford se sometía a la vacuna en directo frente a las cámaras de la BBC.

Tras el éxito de esta retransmisión, la italiana explicaba a través de las redes sociales que la vacuna que ha probado no contiene la COVID-19, por lo que no será infectada intencionalmente con el coronavirus. Tan solo una pequeña parte que ha sido insertada en un virus diferente y no dañino. Esto evita que se propague y, además, puede activar el sistema inmunitario para protegernos de la enfermedad.

Así se ha creado la vacuna. / Oxford University

En concreto, el tratamiento está desarrollado a partir de una versión debilitada de un virus del resfriado común de chimpancés que se ha modificado para que no pueda desarrollarse en seres humanos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación se dirige a la producción de anticuerpos y a la protección inmunitaria contra el coronavirus.

Los investigadores han comenzado a desarrollar un millón de pruebas

A pesar de que varias noticias falsas aseguraban que la paciente había fallecido tras someterse a las pruebas, la italiana ha reconocido que está en perfectas condiciones a través de redes sociales: "Me está yendo muy bien hasta ahora, todo el equipo está haciendo un excelente trabajo de control y apoyo". Por lo tanto, tan solo hay que esperar para descubrir el efecto de este tratamiento y si podría ser efectivo contra la COVID-19.

¿Y cuándo sabremos si es efectivo? Según explican desde la BBC, la única forma de descubrir si la vacuna funciona es comparando el número de personas que se infectaron de coronavirus durante las últimas semanas con los casos que se registrarán durante los próximos meses. Esto podría ser un problema ya que, al igual que está sucediendo tanto en España como en Italia, Reino Unido ha comenzado a reducir el número tanto de contagios como de fallecidos por la COVID-19.

No obstante, y mientras esperan para conocer la eficacia de las pruebas, los científicos británicos han comenzado a desarrollar un millón de dosis de la posible vacuna de cara al próximo mes de septiembre. En definitiva, el grupo de investigadores juegan contrarreloj para encontrar una vacuna para erradicar la COVID-19.