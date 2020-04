Shock pediátrico: qué es, cuáles son los síntomas y qué relación tiene con el coronavirus

Este lunes las autoridades sanitarias del Reino Unido daban la luz de alarma: una nueva enfermedad inflamatoria estaba afectando en la isla a niños de todas las edades y señalaban que podía estar relacionada con el COVID-19. Unas horas más tarde, la Asociación Española de Pediatría (AEP) enviaba a los médicos -solo a los médicos- un documento titulado Alerta sobre acúmulo de casos de shock pediátrico en el que informaban de "la aparición en las últimas dos semanas de un número de pacientes pediátricos, caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal, acompañado de síntomas gastrointestinales (diarrea y/o vómitos), con aceptable estado general pero que pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock, con taquicardia e hipotensión, incluso en ausencia de fiebre. La mayoría de los casos se han detectado en niños en edad escolar o adolescentes. Además, suelen acompañarse de fiebre, eritrodermia e inyección conjuntival solapándose con dos posibles entidades como la enfermedad de Kawasaki y un síndrome shock tóxico".

A pesar de que el email que se enviaba la nota pedía a los profesionales que no se difundiera "en webs ni redes, ya que crearía una gran alarma social", al poco tiempo el documento estaba circulando en WhatsApp. La alarma ya estaba generada a pesar de que se trataba de una nota informativa, como otras muchas que reciben diariamente los médicos, para que reconocan ese cuadro y deriven urgentemente a estos pacientes a un centro hospitalario. Y más en un momento en el que muchas consultas pediátricas se están haciendo por teléfono, sin poder ver y reconocer al menor.

Ante el revuelo provocado, la AEP llama a la calma: "el cuadro clínico del que se informa en esta comunicación profesional, es muy infrecuente, y se han descrito muy pocos casos en España", señala en un comunicado este martes.

¿Qué es un shock?

El shock es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada que impide el correcto aporte de oxígeno a los tejidos. Inicialmente se activan una serie de mecanismos fisiológicos compensadores, que son los responsables de la sintomatología más precoz (taquicardia, palidez, sudoración, respiración frecuente y profunda, agitación, disminución de la producción de orina). Cuando estos mecanismos fracasan se produce el shock descompensado, de peor pronóstico.

Hay diversas causas, pero en pediatría los dos tipos más frecuentes son el hipovolémico y el séptico. "En el caso de que sea hipovolémico supone falta de sangre, como por ejemplo, una hemorragia importante y rápida, y el origen es séptico es que se trata de una infección, bacteriana generalmente", explica María López, pediatra en un hospital de Madrid, que detalla que, "sea cual sea la causa, el problema es que el corazón puede fallar, tener la tensión muy baja... y se necesitan medicamentos para que se contraiga mejor el corazón o líquidos para llenar los vasos sanguíneos. Si la causa es infecciosa también hay que poner antibióticos y, si es por alergia, antihistamínicos, broncodilatadores, corticoides...". En cualquier caso, los médicos recuerdan que, como siempre que un niño revisa mal estado general, hay que ir a urgencias.

La enfermedad de Kawasaki tiene algunas similitudes con el cuadro que presentan algunos de los niños. “Las arterias pequeñas y medianas se dilatan y pueden hacer aneurismas que, si afectan al corazón, es grave. También afectan a la conjuntiva muy enrojecida, a la lengua y labios muy de fresón, etcétera y, curiosamente, se cura o previene con aspirina”, explica el pedriatra Jesús Martínez que recuerda que para todos estos casos hay un tratamiento bien establecido y que, por ejemplo este síndrome, “no tiene origen conocido es idiopático y convivimos con él desde hace muchísimo”.

"Lo primero y principal es dejar claro que no es una situación rápida, es un proceso que lleva varios días, como una apendicitis: varios días con fiebre, dolor de tripa y, en un momento dado, se complica y va a más. Hay tiempo para actuar", tranquiliza el pediatra Martínez.

¿Tiene relación con el coronavirus?

Después del revuelo generado en redes, el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha avisado de que "no hay suficiente información" de que los casos de 'shock' pediátricos en niños, que se están observando en algunos países.

La AEP advierte de que, "por el momento, no se ha establecido si estos casos son una coincidencia en el tiempo con la pandemia COVID-19 o tiene algún tipo de relación causal" y recuerdan que, "tal y como se ha puesto de manifiesto en la práctica clínica, en que la gran mayoría de las ocasiones la COVID-19 cursa de forma leve en los niños". Entre los 0 y los 9 años, hay 660 casos de coronavirus confirmados, solo un 0,3% de ellos han sido hospitalizados y el 0,4% han acabado en la UCI y han fallecido dos en toda España. Entre los 10 y los 19 años, el número de contagiados aumenta hasta los 1.206 pero las cifras de ingresados es similar. En este tramo de edad, han muerto 4 menores desde que empezó la pandemia.

Datos de contagiados, hospitalizados, en UCI y fallecidos por franjas de edad / SANIDAD

"Hoy día si entra en urgencias le hacen el test PCR y unos salen positivos y otros no. No hay nada que apunte que el COVID-19 provoque esto, ni hay suficientes casos. Se está hablando de una veintena, donde unos ya lo pasaron y otros no", concluye el doctor Jesús Martínez. En cualquier caso, los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir guardando todas las precauciones cuando se sale con los niños a la calle: distanciamiento social e higiene de manos.

