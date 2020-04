Nuevo encontronazo entre Jordi Cruz y el concursante más contestón de 'MasterChef'

La polémica está servida en la octava edición de 'MasterChef'. La semana pasada, el programa de TVE fue lo más comentado en redes sociales después de que un concursante, incapaz de aceptar las críticas, mostrara su falta de humildad con el jurado. Este lunes, la cadena pública emitió una nueva entrega del talent culinario y se volvió a producir un encontronazo entre el mismo concursante y Jordi Cruz.

Todo empezó cuando José Mari, otro de los aspirantes, presentó un gazpacho de remolacha que el cocinero consideraba que era una porquería. Él le dijo en varias ocasiones que no estaba de acuerdo, a pesar de que la opinión que siempre prevalece en 'MasterChef' es la del juez. Sin embargo, insistió y eso terminó por enfadar a Jordi.

"¿Quieres eres tú para discutir absolutamente nada de lo que te digamos nosotros? Que yo hace 28 años que cocino", dijo, muy tajante. "Esto es una marranada y se acabó. No discutas nada. Pero ni tú, ni Iván, ni nadie. No discutir absolutamente nada de lo que diga este jurado porque sois los más contestones en ocho años de 'MasterChef'".

Acto seguido, Jordi Cruz le preguntó a Iván si le había parecido excesiva la valoración que había hecho a su compañero, a lo que el participante contestó: "Es tu valoración. No me parece ni excesiva ni poco excesiva. Me parece que bien. No queréis que digamos lo que pensamos".

"Podéis rebatir cosas desde la razón y el sentido común", puntualizó Jordi. ¿La respuesta de Iván? "Como eres el chef es mejor que no diga absolutamente nada". Sin embargo, el aspirante, en un total a cámara, justificó su comportamiento: "Me gusta ser leal a mi forma de ser y expresar lo que siento en cada momento".

La discusión entre Jordi Cruz e Iván se trasladó a Twitter, donde los usuarios comentaron el momento con estos memes:

Ivan y Jose Mari aceptando deportivamente las críticas de Jordi #MasterChef pic.twitter.com/kj78OZJ6y5 — Joxepo Kalea (@TDel32) April 27, 2020

El resto de concursantes cuando Iván se pone a discutir con Jordi #MasterChef pic.twitter.com/grgQTIVkDM — David Caballo Pérez (@Caballo_97) April 27, 2020

No sé si Jordi e Iván se van a matar o acabar liados. #MasterChef pic.twitter.com/I7trfo1gE8 — Sr. Banano. (@Ironjoestar) April 27, 2020

Por Dios no puedo más con esta tensión sexual entre Jordi e Iván #MasterChef — Pompeu Haussmann (@balancelasauce) April 27, 2020

Lo que de verdad le gustaría a Jordi decirle a Iván #MasterChef pic.twitter.com/YL3apC6N93 — David Caballo Pérez (@Caballo_97) April 27, 2020

La obsesión de Jordi con Iván es equiparable a la de Luna con Albert.#masterchef pic.twitter.com/gExM6Hfea2 — Soɳια Hαɾɠɾҽαʋҽʂ (@EnvydiaMenya) April 27, 2020

Mucha caña le mete Jordi a Ivan porque sabe que puede y ve el potencial #MasterChef — darksun (@darksn_) April 27, 2020