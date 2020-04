Arthur: "La única opción que me interesa es seguir en el Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo"

Arthur, centrocampista del FC Barcelona, ha sido muy claro respecto a sus intenciones respecto al club blaugrana. "La única opción que me interesa es seguir en Barcelona", explica en un comunicado enviado a la prensa.



“Siempre hay especulaciones pero sinceramente mi idea es muy clara. La única opción que me interesa es seguir en Barcelona. Estoy muy seguro y tranquilo. Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Este es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar”, comienza a explicar en el comunicado.

“El supuesto interés de grandes clubs siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva pero mi mente sólo está en jugar aquí muchos años”, añade.

“El Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí siento mucho apoyo de la afición”, explica.

El brasileño finaliza el comunicado haciendo referencia a la vuelta de las competiciones. “Estoy concentrado al cien por cien en trabajar y que volvamos a jugar cuando sea posible, porque tengo muchas ganas de seguir creciendo aquí y luchar por más títulos de blaugrana”, finaliza.

