Malú reaparece y habla del coronavirus: "Este tipo de cosas quitan muchas tonterías"

Hacía mucho tiempo que Malú no hablaba. Desde que se la relacionara sentimentalmente con Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, la cantante decidió mantenerse alejada de la vida pública. Ahora esperan su primer hijo juntos y ha querido celebrar este momento vital sacando al mercado un nuevo tema: 'Tejiendo alas'.

Malú ha concedido este miércoles su primera entrevista a Cadena Dial, donde además de hablar de esta canción tan personal, hace una reflexión de la situación excepcional que está atravesando el mundo entero a causa del coronavirus.

"Creemos que estos golpes nunca nos van a pasar a nosotros, pero lo que hacen es quitar muchas tonterías de en medio. El ser humano tiene una tendencia de llenarse de tonterías. Esto limpia eso de un plumazo y deja lo más puro y lo más básico que tenemos, que es cuidarnos los unos a otros y valorar el trabajo que están realizando, no solo ahora, colectivos como el de los sanitarios. Llevan mucho tiempo cuidándonos", ha dicho la artista.

Y añade: "Este sentimiento de solidaridad, de hermanamiento, de estar juntos para buscar un futuro mejor, tiene que trascender en el tiempo, nos tiene que durar. Se lo debemos a todas esas personas que hemos perdido: amigos, vecinos, compañeros, padres, madres y abuelos. La solidaridad es algo que debe prevalecer a partir de ahora en la sociedad".

Sobre el lanzamiento de la canción, que está dedicada a todas las que fueron, son y serán madres, ha dicho lo siguiente: "Surgió de una forma natural y espontánea. Necesitaba canalizar de alguna manera todo lo que bullía en mi interior", ha explicado. "Me daba mucha pena dejar de pasar la oportunidad de no compartirla hasta sacar un nuevo disco. Por eso es tan sencilla, pero a la vez tan inmensa. La canción habla de lo que estoy viviendo ahora y lo que queda para que llegue el momento de ser madre".

"Es el lanzamiento más especial de mi vida", ha reconocido Malú. "No va con ninguna pretensión a nivel vocal. No hay alardes. Está dirigida a lo me hace sentir eso que llevo dentro, esa nueva vida que está naciendo dentro de mí".