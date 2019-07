Albert Rivera sale del hospital acompañado de Malú

Albert Rivera ha recibido el alta este viernes después de pasar 48 horas ingresado en el Hospital Puerta del Sur, en Móstoles (Madrid), por una gastroenteritis aguda. Allí ha recibido durante estos días un tratamiento de hidratación y antibióticos por vía intravenosa.

El líder de Ciudadanos ha salido del hospital acompañado de la cantante Malú y ha hecho unas breves declaraciones a la prensa, interesada por su estado de salud: "Bueno, ha sido un susto, pero [estoy] muchísimo mejor. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que han estado incluso aquí en el hospital y todos los mensajes que he recibido yo y el partido. Gracias todos. Me pegué un buen susto. Hemos pasado unos días aquí en el hospital. Me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, pero espero estar pronto trabajando para todos los españoles", ha dicho Rivera, que tiene la intención de incorporarse a su vida cotidiana la semana que viene.

El parte médico señalaba que su "evolución clínica y analítica ha sido favorable" por lo que Rivera "está en condiciones de continuar el tratamiento de forma ambulatoria". No hay certezas de qué provocó esa gastroenteritis aguda pero desde un primer momento se barajó que pudiese estar relacionada bacterias del género salmonella.