Puedes hacer surf en la fase 0 pero las playas están cerradas hasta la fase 3, según los documentos de Sanidad

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explico las cuatro fases de la desescalada gradual que el Gobierno quiere poner en marcha por la crisis del coronavirus. Esta desescalda se dividen en cuatro fases, la de preparación, la inicial, la intermedia y la avanzada –empezará este 4 de mayo y durará 8 semanas– y "será gradual, asimétrica (por territorios), coordinada ya que las administraciones tienen que trabajar codo con codo y adaptable porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando", según informó el presidente del Gobierno.

Posteriormente, en la página web de La Moncloa, el Ejecutivo publicó una serie de documentos para que sirvan como guía a los ciudadanos sobre qué se puede hacer (y qué no) es cada una de estas fases.

Consultando qué puedes hacer en cada una de las fases definidas por los expertos y por Sanidad, se aprecia una curiosa incongruencia. En la 'fase 0', en el apartado de 'Deporte no profesional', se permite la "actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible, etc.)".

Actividades de 'Deporte no profesional' que permite cada fase. / Cadena SER

Lo curioso es que el medio indicado para practicar el surf, las playas, no están abiertas al público hasta varias semanas después. Concretamente, hasta el inicio de la fase 3.

Actividades culturales y de ocio que permite cada fase del plan. / Cadena SER

