El día en el que un experimento de 'El Hormiguero' acabó colándose en la Universidad de Harvard

‎El 24 de septiembre de 2006, Pablo Motos y su equipo emitían el primer programa de El Hormiguero en Cuatro. A partir de entonces, el producto ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los más exitosos de la televisión actual. Todo ello a través de nuevos colaboradores y secciones que ofrecen frescor al programa. Sin embargo, todavía hay varias secciones que aguantan el paso de los años. Una de ellas es la de ciencia, en la que el equipo de Pablo Motos asombra al espectador con todo tipo de experimentos visualmente muy atractivos.

Una sección que se estrenaba en el segundo programa de El Hormiguero, cuando Pablo Motos y Flipy presentaban una piscina de maicena para hablar sobre los líquidos no newtonianos. Sin embargo, por aquel entonces, el programa que ahora se emite en Antena 3 no contaba con los mismos recursos con los que cuenta ahora, por lo que su primer gran experimento no salió del todo bien.

Los líquidos no newtonianos y cómo se comportan, según El Hormiguero

Así lo ha explicado Jorge Salvador, quien ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para recordar algunos de los momentos clave en la historia de El Hormiguero desde que se estrenara en 2006. A continuación, Marron ha explicado que los líquidos no newtonianos se comportan como un líquido normal y corriente pero, a la hora de ejercer presión sobre los mismos, se comporta como un sólido y se puede caminar sobre él.

El objetivo era que Pablo Motos y Flipy pasaran caminando sobre una piscina con 2000 kilos de maicena junto con agua. Sin embargo, cuando apenas quedaban unos minutos para llevar a cabo el experimento, la piscina acabó rompiéndose, lo que truncó el experimento en el que llevaban trabajando meses. Varias semanas más tarde, y después de confeccionar una piscina que aguantara tales cantidades de maicena a partir de un contenedor de obra, Pablo Motos volvió a intentarlo acompañado de David Bisbal.

El experimento llegó a la Universidad de Harvard

Y, en esta ocasión, fue todo un éxito. Un experimento que llegó a ser utilizado como ejemplo en la Universidad de Harvard, donde un profesor recurrió al vídeo de El Hormiguero para explicar cómo funcionan los líquidos newtonianos. Cuatro años después de la emisión de este programa, el profesor David A. Weitz, recurría al vídeo de Pablo Motos para explicar la teoría de los líquidos no newtonianos.

A pesar de que fue un experimento que no tiene nada que ver con los que realizan a día de hoy, ya que cuentan con muchísimos más recursos tras el éxito del programa, el primer gran experimento de El Hormiguero se hizo viral. No solo en la pequeña pantalla, sino en centros tan prestigiosos como la Universidad de Harvard, donde se recurría al mismo para explicar un concepto que asombra por su espectacularidad.