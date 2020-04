"No les conseguiste dominar": así fue el día en el que Pablo Motos perdió el control de 'El Hormiguero'

‎El 24 de septiembre de 2006, Pablo Motos y su equipo emitían el primer programa de El Hormiguero en Cuatro. Un programa que, con el paso de los años, acabaría convirtiéndose en uno de los más vistos de la televisión española. Desde entonces ya han pasado más de 13 años en los que hemos visto prácticamente de todo. Desde experimentos imposibles hasta artistas de lujo de la talla de Will Smith.

Más de mil programas que han dejado anécdotas de todo tipo. Desde el día en el que un especialista saltó desde una altura de diez metros a una piscina de juguete con un palmo y media de agua hasta el momento en el que Pablo Motos y Marron estuvieron a punto de morir en una prueba de supervivencia. Sobre estas y muchas otras ha hablado Jorge Salvador, quien estrenaba hace unas semanas una nueva sección en la que hacía un repaso a los momentos más importantes del programa a lo largo de sus 14 años de historia.

"No les conseguiste dominar"

En esta ocasión, Salvador ha recordado el día en el que Pablo Motos perdió el control de El Hormiguero. Para ello se ha trasladado hasta el año 2012. Concretamente al mes de marzo, cuando el programa invitó a la banda LMFAO. Tras el éxito de temas como Party Rock o I'm sexy and I Know it, el equipo decidió invitar al grupo estadounidense para conocer más sobre su trayectoria y, de paso, para que actuaran frente al público y el resto de la audiencia que se encontraba la otro lado de la pantalla: "Fue uno de los días más locos".

Después de recordar que Pablo Motos es una persona a la que le gusta tener el programa bajo control, Jorge Salvador ha explicado que disfruta cada vez que algo se descontrola: "Me gusta verte fuera de lugar". Por esa misma razón, Salvador recuerda con cariño el día en el que LMFAO se hizo con el control del programa: "El día que vino LMFAO se te fue el programa. No les conseguiste dominar".

El grupo no quería marcharse

A continuación, Jorge Salvador ha compartido el vídeo en el que podemos ver al grupo LFMAO bailando sin parar junto a Pablo Motos. Sin embargo, y dado que el tiempo del programa estaba llegando a su fin, el presentador pidió un aplauso para ellos y les despidió. Pero, lejos de marcharse, se quedaron para seguir bailando con la sintonía de El Hormiguero de fondo: "Estabas esperando a que se vayan, pero no lo hacían".

Por esa misma razón, y dado que el grupo no se marchaba, el equipo Pablo Motos tuvo que cortar la música de golpe. Todo ello para que el equipo de baile dejara de bailar y pudieran terminar el programa. En definitiva, uno de los programas más locos, tal y como recuerdan Motos y Salvador, que pasará a la historia como el día en el que Pablo Motos y su equipo perdieron el control de El Hormiguero.