Will Smith reúne al elenco de 'El príncipe de Bel Air' tres décadas después y desvela algunos de sus secretos

El 10 de septiembre de 1990, hace cerca de 30 años, el canal estadounidense NBC publicaba el primer episodio de El príncipe de Bel-Air. Una sitcom, protagonizada por Will Smith, que narraba la historia de un joven de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes de Bel-Air tras un altercado con una banda peligrosa de su barrio. Un cambio de aires que le llevará a vivir situaciones de lo más variopintas tanto junto a su familia como sus compañeros y compañeras de instituto.

A partir de aquel primer capítulo, la serie no dejó de crecer hasta convertirse en una de las más populares de la década. No solo en Estados Unidos, donde se emitió en la NBC, sino en todo el planeta a través de los distintos canales que se hicieron con los derechos de emisión. Esto provocó que, a pesar de que la serie llegara a su final seis años más tarde tras 148 capítulos emitidos, todavía sigamos viendo la serie en distintos canales en incluso plataformas como Netflix, que se hacía con sus derechos el año pasado.

Will Smith reúne al elenco de El Príncipe de Bel Air

Tres décadas después de aquel primer capítulo, el elenco ha vuelto a reunirse. Todo ello gracias a Will Smith, quien ha organizado una videollamada con algunos de los actores y actrices para su serie de Snapchat Will from Home. Desde Alfonso Ribeiro, quien dio vida al mítico Carlton, hasta otras como Tatyana Ali y Karyn Parson, quienes interpretaron a Ashley y Hilary Banks, respectivamente.

Pero no solo ellos. También otros como Joseph Marcell, quien interpretó al mayordomo Geoffrey, Jazzy Jeff (Jazz) y Daphne Maxwell Reid, quien dio vida a Vivian Banks tras la salida de Janet Hubert-Whitten. Una videollamada, en la que trataron sobre distintos temas, en la que se echó de menos al actor James Avery, quien fallecía en diciembre de 2013 a los 68 años de edad.



Desde la razón por la que Will Smith utilizó su propio nombre hasta la confesión de Jazz sobre su saludo

Durante esta llamada tuvieron tiempo para hablar sobre la vida de cada uno de ellos durante el confinamiento y sobre algunos de los detalles más curiosos de la serie. Entre ellos, la razón por la que Will Smith utilizó su nombre verdadero a la hora de interpretar al personaje principal en la serie. El actor explicó que fue idea de Alfonso Ribeiro, quien le explicó que debían pensar bien el nombre de sus personajes porque, en caso de que la serie tuviera éxito, el público se dirigiría a él con ese nombre de por vida. Por esa misma razón, y para no tener problemas en el futuro, decidió quedarse con Will Smith.

Después de que preguntar a sus compañeros y compañeras si alguna vez se habían cansado de que los seguidores de la serie les encasillaran en los papeles que interpretaron durante El Príncipe de Bel Air, el productor Jazzy Jeff ha reconocido entre risas que llegó a cansarse de que todo el mundo le pidiera el mítico apretón de manos de Jazz: "Podía ver en los ojos de la gente que me querían hacer el saludo así que, cuando me iban a dar la mano, yo simplemente la agarraba con fuerza y la sostenía".

En esta reunión hablaron sobre los inicios de Will Smith en el campo de la interpretación hasta cómo fue mejorando hasta el punto de aprenderse los guiones al completo para saber qué es lo que pasaba en cada momento. También sobre otros aspectos que van más allá de la serie como el actor fue imprescindible para que Tatyana Ali acabara en la Universidad de Harvard años más tarde: "Fuiste la persona que creyó en mí". En definitiva, una reunión que nos permitió disfrutar del elenco al completo una vez más.