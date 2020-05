Los tres errores que no debes cometer al volver a salir a correr

Han sido muchas semanas de confinamiento en casa. Muchos han tratado de esforzarse para no perder sus buenos hábitos y seguir entrenando en sus domicilios pese a las limitaciones. Entre ellos, los que han seguido durante todo este tiempo las sesiones que Iván Carbonero ha realizado en la cuenta de Twitter de Carrusel Deportivo.

El técnico recuerda a todos los aficionados al deporte tres errores que no deben cometer si vuelven ahora a entrenar después de semanas de estar en casa sin hacerlo.

1. El error de la intensidad

El primero es querer volver al mismo ritmo que antes de la cuarentena. "Si no has entrenado durante este tiempo no debes volver a lo loco. Y si lo has estado haciendo, entrena a una intensidad igual o inferior", recuerda. Controlar la duración y la intensidad del ejercicio es, a su juicio, clave para evitar problemas y lesiones.

Esa cautela de entrenar como mucho al nivel que se ha mantenido en casa hay que mantenerla durante las dos primeras semanas. Evidentemente, si no se ha trabajado nada durante este periodo de confinamiento, la prudencia debe ser máxima: "Habría que empezar a una intensidad baja y controlando la fatiga".

2. Estar en forma para correr

"Hay que estar en forma para correr y no correr para estar en forma". Así se evita el segundo error del que alerta Iván Carbonero. "Ahora hay que estar en forma para correr". La clave está en que salir a correr sin estar preparado supone arriesgarse a hacer un ejercicio que puede tener un impacto excesivo en la musculatura y las articulaciones.

Iván Carbonero nos da dos recomendaciones. La primera, controlar la intensidad. Una referencia es trabajar en una sensación de intensidad de 5 sobre 10. "Se pueden alternar periodos en proporción de uno a tres, es decir, un minuto de carrera y tres caminando. O dos de carrera y seis andando...".

Hay que evitar a toda costa es el de salir a correr si es una actividad con la que realmente no se disfruta. "No lo hagas por salir de casa", dice nuestro entrenador personal. En ese caso, lo mejor puede ser darse un paseo para airearse. "Es mejor que hacer algo con lo que no disfrutamos y establecer una mala relación con el deporte. Disfruta del aire libre y relájate. No te obligues porque sí", asegura.

En ese sentido, recomienda no forzar tampoco con la duración del ejercicio y no marcarse salir una hora o media, por ejemplo, si no se disfruta con la actividad o no se está preparado. "Hay que hacer un poco lo que te pida el cuerpo y, sobre todo, disfrutar", añade.

3. El error de olvidar lo hecho

Iván Carbonero también recuerda que es importante no abandonar el trabajo que se ha hecho en estas semanas de cuarentena y mantener ese entrenamiento de fuerza que se han hecho en los entrenamientos a distancia o virtuales si se han hecho durante el confinamiento.

Los que han hecho este trabajo con sesiones como las que ha organizado él en @carrusel deberían seguir con esa dinámica porque es clave para los corredores, ya que les ayuda mucho a asimilar el impacto que la carrera tiene, por ejemplo, en las articulaciones.

