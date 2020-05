"Me impactó mucho": Bruno Hortelano, protagonista de la última entrevista de Michael Robinson

Bruno Hortelano fue la última persona a la que entrevistó Michael Robinson. Aquella charla de algo más de una hora no se ha emitido en antena, pero ya se puede escuchar en la página web de la Cadena SER. Sobre ella ha hablado el protagonista, Bruno Hortelano, en Carrusel Deportivo.

"Me da mucha pena porque yo no me lo esperaba para nada. No tengo palabras. No le conocí realmente personalmente, no puedo decir que fui amigo suyo. Ese día tuvimos una conversación muy larga y conectamos muy bien, me impactó aquella conversación. Me hubiera gustado concoerle más, me quedo con esa sensación", ha asegurado Hortelano.

"Me dijeron que iban a ser 10-15 minutos de entrevista y estuvimos charlando una hora. He escuchado cómo le interrumpía en la entrevista y eso es algo que no suelo hacer, pero es que sentía tal pasión... Formulaba las preguntas y no solo las preguntas, su forma de decir las cosas, te hacía pensar de otra forma y sacaba otro aspecto de tu forma de pensar", ha añadido.

Además, Hortelano ha confesado que la entrevista le pilló en un momento complicado: "Estaba pasando un mal día, tan mal día que ese día en particular no pude entrenar, me quedé sentado en un banco, tenía un entreno que hacer y no lo pude hacer, anímicamente no lo pude hacer, no era un día común. Estba un poco preocupado, tenía incluso dudas de si hacer la entrevista o no. Pero fue empezar a hablar y a los cinco minutos ya estaba metido en esa forma de pensar. Él tenía una capacidad increíble de escuchar y de valorar bien y apreciar los silencios. Como entrevistado me permitió pensar libremente, lo que hacías con él era hablar honestamente y de lo que salía del corazón, él buscaba el corazón de las cosas".