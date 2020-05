Las sospechas de Sandro Rosell: "Me dijeron que cuando fuera presidente del Barcelona irían a por mí"

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell ha dado su primera entrevista después de salir de prisión. Rosell estuvo 21 meses en prisión preventiva en Soto del Real hasta que fue absuelto de los delitos de los que se le acusaba por la Audiencia Nacional.

En el programa Lo de Évole ha asegurado que desde el primer momento pensó que había "una persecución evidente": "¿Qué hago yo yendo a la cárcel? Y peor, ¿qué hace Joan, el gestor de mi empresa yendo a la cárcel? (...) "Un hombre sabrio de Barcelona me dijo, ‘cuando seas presidente del Barcelona irán a por ti’ y yo dije, ‘bah, no será así". Respecto al sobre de dinero que apareció en su propiedad ha sido contundente: "No era mío, ni de mi mujer, ni estaba por la mañana".

Además, ha hablado sobre Jaume Roures y Florentino Pérez, de forma indirecta y directa: "No entiendo por qué actúan contra mí. ¿Quizá porque pusimos las cuatro barras de la Senyera en la camiseta? ¿Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo? ¿O por qué dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou?

También, ha apuntado: "No ayudó el ser catalán, parece que por serlo seas un delincuente, es el 'a por ellos’, me parece muy bestia". Ha hablado de que el fichaje de Neymar le creó "enemigos". Preguntado por si el presidente del Real Madrid es uno de esos enemigos, ha dicho: "La palabra enemigo quizá es muy fuerte, pero creó una rivalidad extra a la que existía".

Sobre Roures ha respondido: "En unas declaraciones en un programa de TV3, él dice que sabe que voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Esto me hace malpensar, porque en la cárcel te vuelves muy malpensado (...) No deja de extrañarme todo esto. A ver si un día consigo saber en realidad qué paso en todo esto. Me extrañan muchos pasajes alrededor de mi caso, que él siempre estaba cerquita. Me deja por lo menos preocupado. Quiero saber quién hay detrás. Si no, explícame tú, cómo puede ser, ¿un fiscal que se levanta por la mañana y dice, voy a investigar a Rosell por lo que hizo hace 11 años? Me encantaría pensar así, pero me cuesta".

A la pregunta de Jordi Évole de si a toro pasado hubiera preferido no ser nunca presidente del Barcelona, no ha respondido directamente, pero ha manifestado: "Me han hecho muchas veces esa pregunta. Desde que fui presidente he tenido 72 actuaciones de la agencia tributaria, antes no había tenido ninguna".

Sobre la causa abierta en relación al transplante de hígado al que se sometió Abidal, ha manifestado: "¿Qué creo? Que la van a archivar también, forma parte del paquete de la persecución que me hacían. ¿Cómo vas a hacer tráfico de órganos en España en el siglo XXI? Este transplante se hizo en el Clínico de Barcelona, donde tengo entendido que estén los mejores. Me sabe mal que queriendo hacerme daño a mí le hayan hecho daño a ellos".

Su periplo en prisión

En otro orden de cosas, Rosell ha relatado su estancia en prisión, donde le llamaban "el presi". Ha asegurado que tiene "un poco de rencor": "Especialmente mi madre me dice que el rencor no me llevará a ningún lado y tiene razón, pero sí lo tengo".

Ha comentado que guardó "bastante buena relación con otros presos. El fútbol me ayudo mucho porque es un nexo de unión y acabas hablando con otros presos de fútbol, incluso del Atlético y del Real Madrid. Las aficiones al fútbol en el fondo nos queremos" y que incluso "fraternicé mucho" con un asesino que había matado a su pareja. "Tanto Joan como yo nos preguntábamos '¿Cómo podemos querer a un tío que ha matado?".

"De un compañero de la prisión nunca podría hablar mal, porque las pasas tan canutas…", ha añadido.

De igual manera, ha compartido que tanto el presidente del Barcelona Josep María Bartomeu como "casi todos" los directivos del Barcelona fueron a visitarle, pero que ningún jugador lo hizo: "Quería venir Ronaldinho un día, me lo dijo un amigo común, pero le dije que mejor que no viniese porque iba a montar un pollo mediático que no interesaba".