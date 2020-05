Empleadas de hogar y temporales podrán pedir desde el 5 de mayo el subsidio especial por el coronavirus

El Gobierno aprobó el pasado 31 de marzo un Real Decreto-Ley para habilitar una prestación similar a la del desempleo a dos colectivos que no tienen acceso a esa ayuda,empleadas de hogar y empleados temporales que no han podido acumular el tiempo suficiente de cotización, pero el mecanismo previsto para solicitarlas todavía no estaba operativo. Este lunes, el Boletín Oficial de Estado (BOE) ha definido el procedimiento de solicitud de las ayudas, con lo que se podrán pedir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a partir de este martes.

Están pensadas para cubrir situaciones de desempleo desde el 15 de marzo, pero la tardanza en ponerlas en marcha provocará que los primeros subsidios no lleguen a los solicitantes hasta principios de junio como pronto.En el caso de empleadas de hogar, podrán pedir el subsidio extraordinario las trabajadoras dadas de alta en la seguridad social antes del 14 de marzo que después de esta fecha hayan perdido su trabajo o hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, por causa del COVID-19.

¿Cómo se solicita?

Para solicitarlo hay que contar con una declaración responsable del empleador o empleadores, o la baja en el sistema, o la carta de despido, más declaraciones responsables de otros empleadores (si los hay) especificando las retribuciones netas.La cuantía del subsidio será el 70% de lo que ganaba la empleada de hogar en las actividades que hayan cesado, y se percibirá a contar desde el día de quedarse sin trabajo;eso sí, no podrá superar, sumado al resto de rentas, la cuantía del SMI.

En el caso de la ayuda para empleados temporales despedidos a partir del 15 de marzo, el importe del subsidio será de 422 euros, y se cobrará sólo un mes. En ambos casos, en el delas empleadas de hogar y en el de los trabajadores temporales los pagos están previstos los días 10 de cada mes, pero como el SEPE está adelantando los pagos más o menos una semana los primeros perceptores podrían cobrar estas rentas hacia principios de junio.

