Pablo Casado traslada a Pedro Sánchez que el PP no apoyará prorrogar el estado de alarma, según Ábalos

El Gobierno propondrá el miércoles una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso con unas circunstancias políticas en las que la aritmética no garantiza que salga adelante. En la rueda de prensa de este mediodía, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que "el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo ha demostrado que funciona" al bajar los casos diarios de contagios del 35% al 0,16% de este lunes. Para Illa, ampliar el estado de alarma "es imprescindible" en esta etapa de desescalada "para seguir controlando la epidemia y para que, en caso de rebrote, se puedan activar mecanismos que se han demostrado "eficaces". "Si funciona, mejor no hacer experimentos", ha señalado el ministro de Sanidad. En la misma rueda de prensa, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido "responsabilidad a la oposición" para sacar adelante la prórroga del estado de alarma, que en su opinión ha demostrado ser "el instrumento más eficaz". Ábalos ha pedido a la oposición "el mismo sacrificio que ha demostrado la sociedad española". "Si los españoles se han sacrificado, los políticos deben ser responsables". El ministro se ha dirigido directamente al PP para que "no se deje arrastrar por quien se vale de bulos (en referencia a Vox) porque de hacerlo, ha dicho, tendrán que responder ante los españoles". ¿Cuál es la alternativa al estado de alarma, el caos y el desorden?", ha asegurado el ministro.

Sánchez y Casado hablan durante una hora

Pedro Sánchez y Pablo Casado han hablado hoy sobre la prórroga del estado de alarma durante una hora, y según el Gobierno, el líder del PP ha trasladado al presidente que su partido no apoyará la prórroga del estado de alarma. En esa conversación Pablo Casado no ha desvelado qué votará el PP, manteniendo la incógnita del sentido de su voto entre el no y la abstención.

En el Gobierno no hay especial preocupación por este desmarque del PP ni tampoco por el de Esquerra, que reiteran que están por el no, y Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, lo decía en SER Catalunya: "El estado de alarma ha llevado a una recentralización que ahora no tiene ningún sentido. El desconfinamiento es muy complejo y quien conoce la realidad es quien gestiona, que es la Generalitat".