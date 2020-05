"Esto me va a hacer llorar": el emocionante homenaje del elenco de 'El príncipe de Bel Air' al tío Phil

El confinamiento en nuestros hogares como consecuencia de la crisis del coronavirus ha provocado el reencuentro digital de un gran número de grupos, quienes han vuelto a verse las caras tras varias décadas separados. Uno de ellos ha sido el elenco de El príncipe de Bel-Air, que se reunía hace apenas unos días casi tres décadas después de la emisión de su primer capítulo.

El 10 de septiembre de 1990, hace ya casi 30 años, el canal estadounidense NBC publicaba el primer episodio de El príncipe de Bel-Air. Una sitcom, protagonizada por el actor Will Smith, que narraba la historia de un joven de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes de Bel-Air tras un altercado con una banda peligrosa de su barrio. Un cambio de aires que le llevará a vivir situaciones de lo más variopintas tanto junto a su familia como sus compañeros y compañeras de instituto.

El elenco de El Príncipe de Bel Air recuerda al tío Phil

Casi tres décadas después de aquel primer episodio, el elenco ha vuelto a reunirse. Todo ello gracias a Will Smith, quien ha organizado una videollamada con algunos de los actores y actrices para su serie de Snapchat Will from Home. Desde Alfonso Ribeiro, quien dio vida al mítico Carlton, hasta otras como Tatyana Ali y Karyn Parson, quienes interpretaron a Ashley y Hilary Banks, respectivamente.

También otros como Joseph Marcell, quien interpretó al mayordomo Geoffrey, Jazzy Jeff (Jazz) y Daphne Maxwell Reid, quien dio vida a Vivian Banks tras la salida de Janet Hubert-Whitten. Una videollamada, en la que trataron sobre distintos temas, en la que se echó de menos al actor James Avery, quien fallecía en diciembre de 2013 a los 68 años de edad.

"Me voy a poner a llorar"

A pesar de ello, el elenco de El Príncipe de Bel Air tenía una sorpresa guardada para los seguidores y seguidoras del 'tío Phil'. Después de tratar sobre varios temas relacionados con la serie, Will Smith mostraba los mejores momentos del personaje interpretado por James Avery. Un vídeo de lo más emotivo que llevó a muchos de los actores y actrices al borde del llanto: "Madre mía, me voy a poner a llorar".

En este vídeo podemos ver los mejores momentos del mítico tío Phil junto a algunos de los personajes más relevantes de la serie. Desde sus hijos o el mayordomo Geoffrey hasta el propio Will Smith. Todo ello frente a la atenta mirada de los actores y actrices que formaban el elenco de la serie, quienes recordaban cada momento con nostalgia.

El vídeo muestra el lado más divertido del tío Phil, pero también el más humano. A lo largo de este vídeo se pueden ver algunos de los consejos del juez hacia cada uno de los personajes, e incluso los momentos más cariñosos junto a los mismos. En definitiva, un homenaje para un actor que fallecía hace cerca de siete años que ha demostrado lo importante que fue para cada uno de ellos.