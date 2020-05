Parte del Consejo critica la "falta de adecuación" de la propuesta de Madrid para eliminar el turno autonómico

Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creen que el anteproyecto de la Comunidad de Madrid para eliminar el "turno autonómico" de jueces tendría que haber sido rechazado de plano, criticando con dureza el informe aprobado por la mayoría y entendiendo que la propuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso adolece de "falta de adecuación" para despolitizar la Justicia.

Tal y como reveló la Cadena SER, la semana pasada el pleno del órgano de gobierno de los jueces estudió un informe del vocal Juan Martínez Moya sobre una de las propuestas estrella en materia de Justicia del gobierno regional madrileño: cambiar el sistema de elección de las ternas de candidatos a ocupar plazas en el Tribunal Superior de Justicia, eliminando el papel que juega la asamblea regional.

El informe, aprobado por un pleno dividido con 13 votos a favor y 8 en contra, rechazaba avalar o rechazar expresamente el anteproyecto poniendo tanto algunas pegas desde el punto de vista técnico como también defendiendo que el sistema actual no afecta a la labor del CGPJ para escoger a estos jueces. Los vocales discrepantes, con Enrique Lucas a la cabeza, entienden que el informe tendría que haber ido más allá de un examen técnico y haber rechazado sin paliativos el anteproyecto.

En cuanto al anteproyecto anunciado en octubre del año pasado por Enrique López e Ignacio Aguado, entiende el voto particular que "no solo debe emitirse un parecer desfavorable al anteproyecto de ley remitido por el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid sino que ha de expresarse, que sigue siendo perfectamente válido el sistema vigente sobre los Magistrados autonómicos", añadiendo que esa reforma no contribuiría a paliar una supuesta politización de la Justicia.

"Resulta evidente que la finalidad de la reforma no guarda una relación directa con la solución que se le quiere dar y que sacrifica la única y muy limitada competencia autonómica sobre el Poder Judicial para salir al paso de una disfunción que no es general y tiene otras causas. La falta de adecuación de la medida al objetivo que se dice perseguir y su desproporción no podían ser mayores", concluye el voto particular.

"Escaso aprecio" hacia lo autonómico

El voto particular también es crítico con la decisión de la mayoría del pleno, apuntando a que el informe aprobado peca de ser excesivamente técnico sin entrar a valorar asuntos relevantes. "Eel informe elude todo examen y razonamiento y se contenta con afirmar que la reforma legal es posible", critica el voto, añadiendo que el criterio del CGPJ "ha de estar jurídicamente fundado, pero está lejos de ser la opinión de un órgano técnico, como se ha sostenido por el ponente y apoyado por la mayoría para avalar la opción (política) que orienta al anteproyecto. Ya se sabe, nada mejor que apelar a un supuesto criterio técnico para defender una posición ideológica".

Critica también el voto que el informe no pusiera de relieve que la Comunidad de Madrid impulsa un ateproyecto que tendría su aplicación en todos los territorios del Estado. "Resulta desalentador que se haga cuestión de la constitucionalidad de la posibilidad de que un gobierno autonómico impulse el ejercicio por el parlamento respectivo de la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para que estas aprueben o modifiquen una ley orgánica que, como tal, vaya a tener una vigencia y aplicación en el conjunto del Estado".