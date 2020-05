Fali Giménez decide no someterse a los test para el coronavirus del Cádiz CF

Los jugadores del Cádiz han pasado este miércoles los test para la detección del coronavirus, algo que no ha hecho el futbolista Fali Giménez, como anunció hace unos días en 'El Larguero', donde defendió que antes que los futbolistas había colectivos que necesitaban con más urgencia estas pruebas diagnósticas.

"Yo no voy a jugar hasta que no me den una vacuna o un tratamiento. Quiero que me respeten. La salud vale más que todo el dinero en el mundo. Yo no he tenido nunca dinero, y renuncio a todo eso por mi salud y la de mi familia", señaló Fali en la SER.

En el club han optado por tener paciencia con esta situación. Según informa Ignacio de la Varga, respetan la posición del futbolista aunque esperan que cambie de opinión.

