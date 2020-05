Un mar de dudas sin resolver sobre el desenlace de la Segunda División B

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho pública esta mañana la información que han venido adelantando estas últimas semanas Antón Meana, Pedro Fullana, Héctor González y Paco Hernández en la Cadena SER: cómo será el desenlace de la temporada para Segunda División B: la Federación ha anunciado que se mantiene el formato de playoff a Segunda. Habrá dos eliminatorias a partido único entre los cuatro líderes de grupo: el que gane en esos 90 minutos, ascenderá directamente. Los dos perdedores se reengancharán al play-off. En caso de empate, ascenderá el mejor clasificado en la liga regular. Además, se ha preparado un escenario alternativo para que, en caso de que haya que empezar más tarde el campeonato, se comprima el calendario. Todo esto sumado a la oficialización de una nueva categoría que se situará entre la Segunda División y la actual Segunda División B.

Al menos, ese es el plan a seguir, porque aparecen un mar de dudas relacionadas con la viabilidad de este final de campaña, que se han expuesto en una emisión en directo en la que han participado, entre otros, José Antonio Duro, Héctor González y Paco Hernández. Muchas de estas dudas se centran, como ha comentado Xavi Sidro, en el protocolo establecido, en la necesidad de concentraciones o en quién paga los tests que deberían pasar los futbolistas. Además de las fases de desescalonamiento decretadas por el Gobierno, que serán diferentes en cada comunidad autónoma.

🚨⚽Especial Segunda B y Tercera en Carrusel | @PacoHernandez_R @joseaduro y @hectorglez29 te dan todas las claves del fútbol no profesional https://t.co/pGIGMTiIOp — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 6, 2020

Todo ello sumado a la posición de los futbolistas, representados por la Asociación de los Futbolistas Españoles (AFE), que ha dado el visto bueno a una vuelta al fútbol profesional en determinadas condiciones, pero que es diferente para una Segunda B que no es profesional al completo. El propio Xavi Sidro ha opinado que está "convencido de que no se van a disputar los playoffs de ascenso a Segunda" y ha informado de que la opinión del Castellón en este eventual escenario sería un ascenso directo de los primeros de cada grupo.

Sobre esta posibilidad de que no se pueda finalizar la campaña y quede nulo el fútbol no profesional, Héctor González ha argumentado que ve muy complicado que se pueda volver a jugar: "Me decía este miércoles un jugador de un equipo líder de uno de los grupos de Segunda B que reciben el comunicado oficial de la RFEF sin saber aún cuándo se realizarán o quién financiará los test y cuando volverán a entrenar.

Todo esto, con la percepción individual de cada club acorde a sus intereses. José Antonio Duro ha avisado de la necesidad de comprender que es imposible que todos los equipos vayan a quedar contentos. Lalo Rodríguez nos ha explicado que en Córdoba ha dolido mucho que finalmente solo entren en el playoff los cuatro primeros clasificados de los grupos, mientras que Pablo Campos ha informado de que los contratos millonarios que tiene en vigor la Cultural Deportiva y Leonesa serán difíciles de mantener con partidos a puerta cerrada.