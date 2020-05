"Se acaba de dar cuenta": la historia viral de una madre que se ha llevado un datáfono a casa por error

La crisis del coronavirus, y el hecho de que tengamos que tomar mayores precauciones a la hora de hacer la compra para prevenir un posible contagio por COVID-19, ha cambiado nuestros hábitos como consumidores. Desde hace varias semanas, principalmente desde que el gobierno estableciera el estado de alarma, no prestamos tanta atención a los diferentes productos y compramos más rápido para salir del supermercado cuanto antes. Esto ha provocado que no nos fijamos en los pequeños detalles y que protagonicemos algún que otro despiste.

Esto nos ha llevado a protagonizar anécdotas cuanto menos reseñables, como la protagonizada hace unas horas por Paloma Casín. A través de su cuenta de Twitter, el tuitero Pablo González ha narrado la historia de cómo su madre se ha llevado a casa recientemente un datáfono del supermercado: "Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datáfono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta"

La mujer se llevó el datáfono a casa por error

Los hechos han tenido lugar en el supermercado de la firma Día situado en la calle León Gil de Palacio de Madrid. Después de revisar que no se había llevado ninguna cosa de más, Casín procedió a pagar los distintos productos que había adquirido previamente. Sin embargo, y a la hora de pagar con la tarjeta, la cajera no encontraba el datáfono, lo que provocó una larga cola en el supermercado.

Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datafono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta ☠️ pic.twitter.com/8Fd9vOQ2YQ — Casín (@pcasin97_) May 5, 2020

Mientras tanto, la madre comenzó a revisar la bolsa por si lo hubiera metido por error, pero no vio nada, tal y como explicaba su hijo a través de su cuenta de Twitter: "Total, que ha tenido que pagar en efectivo porque se ha formado mucha cola". Pero, tras llegar a casa, y sacar los distintos productos para guardarlos en la nevera, madre e hijo se encontraron con el famoso datáfono.

"Pablo esto no lo pongas en ningún sitio que me detienen por criminal"

A pesar de que la madre le pidiera a su hijo que no le contara la historia a nadie, Pablo acudió a su cuenta de Twitter para compartir la anécdota con la comunidad: "Pablo esto no lo pongas en ningún sitio que me detienen por criminal". Una vez allí, y después de que su historia se hiciera viral, el tuitero ha explicado que volvieron al supermercado en cuestión de minutos para devolver el datáfono.

Después de explicarle al supermercado que habían devuelto el datáfono, la cuenta de Twitter de Supermercados Día le daba las gracias tanto por compartir la historia como por devolver el datáfono al establecimiento: Gracias por este toque de humor que falta nos hacía! Y sobre todo, gracias por devolvernos el datáfono que también nos iba a hacer falta".