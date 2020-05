El aficionado del Atlético que superó el coronavirus dos veces: "He salido igual que los jugadores en Anfield"

La historia de Daniel Martín con el coronavirus comenzó el 11 de marzo. Diagnosticada la enfermedad, y con el riesgo patente por pertenecer a los colectivos vulnerables (es diabético y tiene leucemia), tuvo que estar bajo atención sanitaria antes de regresar a casa. A los pocos días recayó. Contagió a su mujer y dice que llegó a “temer” por su vida. Pero asegura que el 'santuario' del Atlético de Madrid que había montado en el hospital le ayudó a salir adelante. Así lo ha contado en SER Deportivos.

"No puedo vivir lejos de mi Atleti. Yo siempre he sido de este equipo, mi familia también es del Atleti. Vivo cerca del Calderón, siempre he recordado esos momentos felices con mi abuelo de la mano yendo a ver a mi equipo. Me llevé mi bufanda del Atleti y mis camisetas del Atleti, todas las cosas que me han llenado en mi vida. He salido de esto en dos ocasiones, he conseguido hacerlo como salieron los jugadores de Anfield", manifestó Martín.

Hoy jueves le han comunicado que ha dado negativo por coronavirus. Casi dos meses después ha podido ver de nuevo a su hija. "Lo más importante en la vida es tu familia. Ha sido lo peor el estar alejado de mi hija. Volver a estar en familia, aunque tengamos miedo y una situación psicológica que va a necesitar ayuda, te hace ser fuerte dentro de la debilidad".

Martín ha confesado que no ha parado de llorar después de esto. Pero que, tras un tiempo, hoy es "una persona feliz".

