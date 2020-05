Estos billetes de 10 euros son falsos: consejos de la Policía para evitar que te cuelen uno

Desde hace ya varios meses, la Policía Nacional viene alertado a través de su cuenta de Twitter de la proliferación de un nuevo tipo de billete falso que ha puesto en alerta tanto a comercios como a consumidores de todo el país. Y es que, a pesar de que estemos en pleno confinamiento, los estafadores y estafadoras continúan buscando nuevas vías para aprovecharse de terceras personas. Desde técnicas como el phishing, mediante la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por distintas entidades para hacerse con tus datos tanto personales como financieros hasta todo tipo de falsificaciones como la que te mostramos a continuación.

En esta ocasión, la Policía alerta sobre una serie de falsificaciones, que se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 euros), que son más frecuentes en los billetes de 5 y 10 euros. Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar este tipo de timos, el cuerpo de policía ha ofrecido varios consejos para reconocer este tipo de billetes y evitar que te cuelen uno: "Te contamos cómo evitar que te cuelen uno".

"Son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir"

En primer lugar, la Policía explica que los billetes en cuestión "son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir". Y es que, tal y como demuestra el cuerpo de seguridad a través de un vídeo, tan solo tenemos que fijarnos en uno de los laterales para descubrir que se trata de un billete falso. En caso de que distingas el siguiente mensaje en uno de los laterales (This is not legal tender, it's used for motion props), mediante el que te explica en inglés que no es de curso legal, estarás ante uno de estos billetes sobre los que alerta la policía.

🚩¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto!



Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo⤵️ Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀). pic.twitter.com/171UJnds4F — Policía Nacional (@policia) May 7, 2020

Los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales. Por esa misma razón, todo mensaje que acompañe a las mismas cancelará su validez. Según explica la policía, estos billetes están destinados a películas y anuncios publicitarios, por lo que no son de curso legal. Por lo tanto, si tienes uno entre tus manos, preséntalo en cualquier comisaría de Policía para su retirada.

Cuidado también con tus monedas: estos son los timos más habituales

Durante los últimos meses, la Guardia Civil ha alertado sobre una estafa mediante la que los timadores aprovechan el gran parecido de la moneda de cinco rand sudafricanos con la de dos euros para pagar con la misma en distintos establecimientos: "Es muy parecida a la de 2 euros, pero realmente vale 0,30 €".

Anteriormente, el instituto armado también ha alertado sobre otras monedas que se asemejan a la moneda unitaria como los 10 pesos uruguayos, la lira turca, la moneda de dos pesos argentinos, el baht tailandés o los 100 pesos chilenos. Pero, además de estas monedas, también hay otras que se asemejan a la de un euro. Entre ellas se encuentran el lev búlgaro, el dólar jamaicano o el boliviano. Por lo tanto, es recomendable que compruebes cada una de las monedas de uno y dos euros que recibas.