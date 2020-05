"Estoy triste": el enfado de Raphael contra las personas que no respetan la distancia social

España comenzaba el pasado 25 de abril la desescalada hacia la "nueva normalidad" dejando salir por primera vez a los niños y niñas para que pudieran pasear por la calle junto a uno de sus padres. Una primera medida, a la que se sumaría a otras aprobadas varios días más tarde, que nos ha permitido volver a las calles por primera vez desde el pasado 14 de marzo, cuando Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma y la limitación de la libertad de la circulación.

Una nueva etapa que requiere de nuevas normas para poder seguir adelante. A pesar de que la gran mayoría de la sociedad cumple las recomendaciones estipuladas por el Ministerio de Sanidad a rajatabla, todavía hay quienes prefieren saltárselas para reunirse junto a sus seres queridos o simplemente porque le han perdido el miedo a una enfermedad que ha dejado 221.447 contagios y 26.070 fallecidos en todo el país.

"La gente no quiere darse cuenta"

Sobre este y muchos otros temas se ha pronunciado el cantante Raphael, quien ha contado en El Hormiguero cómo está viviendo su particular confinamiento que le mantiene sin salir de su hogar desde el pasado 13 de marzo. Y es que, dado que es grupo de riesgo tras haberse sometido en el año 2003 a un trasplante de hígado, el artista cumple las normas al pie de la letra y prefiere quedarse en casa para evitar cualquier tipo de contagio.

Sin embargo, lamenta que haya un sector de la población que no siga las indicaciones, tal y como explica en declaraciones a Pablo Motos: "Estoy viendo la televisión y es tremendo... la gente no quiere darse cuenta. Parece que no va con ellos. ¿Pero cómo puede ser esto? Tampoco es tan difícil guardar una distancia de seguridad. Métetelo en la cabeza como cuando te aprendiste el chá chá chá. Apréndetelo y no te acerques a nadie".

"Mientras que la gente no se de cuenta del problemón que tenemos, no se va a poder hacer nada"

El artista ha reconocido que está triste porque no ve un remedio a corto plazo: "Mientras que la gente no se de cuenta del problemón que tenemos, no se va a poder hacer nada". Por esa misma razón, el cantante pide a la sociedad que siga las normas establecidas por el Gobierno para poder salir de esta crisis cuanto antes: "Cuando me trasplantaron el hígado aprendí la lección nada más abrir los ojos. Y han pasado 18 años cantando por todo el mundo y no me ha vuelto a pasara nada. Yo tengo una forma de comportarme y de ser en la que solo hago lo que tengo que hacer".

Por todo ello, el cantante recuerda a la sociedad sobre la importancia a cumplir con la distancia de seguridad: "Si a usted le dicen dos metros, vaya a dos metros. Si el bien es para usted, usted es el que va a pagar el pato de esto". Un gesto que no solo nos beneficia de forma individual, ya que nos permite evitar un posible contagio, sino al resto de vecinos y vecinas con los que nos cruzamos a diario.