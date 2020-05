Illa, sobre reanudar el fútbol en julio o agosto: "Es probable, pero no hay ninguna decisión tomada"

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que la reanudación del fútbol en julio o agosto "es probable" pero apunta que "hay que ser muy prudentes" y que todavía no hay ninguna decisión tomada.

Respuesta del Ministro Illa sobre cuándo se van a disputar los playoffs del fútbol



"Vamos a ser prudentes.. debería se posible en julio-agosto pero no vamos a dar fechas fijas" pic.twitter.com/MfzWDwUcUU — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 10, 2020

"No hay ninguna decisión tomada, es probable que en estas fechas se puedan celebrar pero vamos a ser muy prudentes, vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia. Vamos a ver cómo va esta nueva transición a la normalidad. En las fechas que usted comenta debería de ser posible", ha explicado en rueda de prensa.

No obstante, el ministro ha destacado la importancia de los "criterios técnicos" para decidir si se reanuda la competición. "Vamos a actuar con máxima prudencia. Hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos y en base a cómo evolucionan las cosas, no vamos a dar ninguna fecha".

