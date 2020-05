El jugador español de baloncesto Pau Gasol ha asegurado que el argentino Manu Ginóbili, un deportista "con un corazón enorme", fue "una de las razones" por las que se decantó por fichar por San Antonio Spurs, y ha admitado la "ética de trabajo" y la "mentalidad de ganador" que tenía Kobe Bryant.

"Ha sido un jugador maravilloso y también fue una de las razones por las que me decanté en jugar con los Spurs en esa agencia libre. Es un jugador excepcional, con un corazón enorme, con una garra determinante, típica del jugador argentino, con el que he tenido muchas batallas a nivel internacional con nuestras selecciones. Haber jugado con él dos años fue bonito, tenemos una buena relación", declaró sobre Ginóbili en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo.

Además, recordó al fallecido Kobe Bryant, junto al que jugó en Los Angeles Lakers. "Él tenía un deseo enorme y ambiciones de ser el mejor y de ser lo mejor que él podía ser. Para eso estudió a los mejores, aprendió de Michael Jordan, estableció contacto con él para absorber el máximo conocimiento de este, y creo que ha sido lo más cercano que hemos tenido a Jordan. Luego, la ética de trabajo que él ha tenido siempre, esa mamba mental y esa mentalidad de ganador, es algo que se le ha definido mucho", apuntó.

"Le gustaba transmitir conocimiento, seguir creciendo como profesional, no se encasilló como un jugador de baloncesto, sino que también quiso ser un emprendedor, un hombre de negocios, una persona que ha transmitido su conocimiento a través de sus libros, siempre con esa exigencia a la excelencia tan peculiar, única y maravillosa de Kobe. Él hacía cosas a un nivel superior, con una exigencia maravillosa", continuó.

En este sentido, explicó la razón por la que Bryant se refería a él como 'Pablo Escobar', una anécdota que contó en el programa La Resistencia. "Kobe siempre buscaba formas de motivar a sus compañeros para sacar lo mejor de ellos. Soy un jugador y una persona tranquila y equilibrada, pero él buscaba sacarme esa agresividad que se necesita para competir, porque cuando juego agresivo soy mejor, mucho más difícil de defender y parar", expuso.

"Kobe me llamaba Pablo Escobar muchas veces. Él había visto documentales sobre Escobar y yo desconocía quién era. Luego supe que era una figura que tiene una connotación negativa por todo lo que hizo, pero Kobe solo recurría a llamarme así con el propósito de sacarme esa agresividad de conquistador, de jefe, de patrón, para que lo mostrara en la pista", afirmó.

El de Sant Boi también se refirió a Phil Jackson y Gregg Popovich como "dos de los mejores entrenadores de la historia de la NBA". "He tenido la suerte de haber sido dirigido por ambos. Son dos mentes de baloncesto privilegiadas, gestionan bien a grupos humanos, pero también pretenden trascender, intentan darle al jugador una perspectiva un poco más amplia. Coincidí con Phil en los Lakers, en donde gané mis dos títulos, la etapa más bonita de mi carrera; eso hizo que la relación con Phil fuera especial. Con Popovich coincidí al final de mi carrera y de la de él también", explicó.

Además, recordó su partido contra Michael Jordan cuando este jugaba en Washington Wizards. "Estaba supernervioso. Tenía que competir y no admirarle y quedarme ahí. Fue una experiencia muy bonita, un sueño: de tenerlo colgado en un póster en tu habitación a jugar contra él", confesó.

El ala-pívot catalán habló también de los cambios en la NBA. "Ha evolucionado a algo más dinámico, más puntos, tiros más rápidos, tiros más lejanos, no tan físico, no se permite tanto contacto para que pueda haber más movilidad, posesiones muy cortas, pocos pases en cada ataque. Cuando yo era más joven, los tiros que se hacen hoy servían para que un entrenador te mandara al banquillo castigado. Ahora se anima justo a eso, a lanzar en los ocho primeros segundos de la posesión. Se ha perdido la belleza del juego, la pureza que tenía, el hecho de mover el balón de un lado a otro", señaló.

Gasol explicó cómo evoluciona su fractura por estrés del hueso navicular del pie izquierdo, por lo que todavía no piensa en cuándo regresar a las canchas. "Ahora mismo me estoy centrando en recuperar el pie. He tenido una lesión grave, en un momento de mi carrera muy avanzada, con muchísima carga y kilómetros recorridos. Voy a ver si este pie puede sanar y el hueso puede estar fuerte para volver a jugar. A partir de ahí, veré si eso sucede, qué tengo que hacer para poder jugar de forma competitiva y con un alto nivel durante una próxima temporada y mirar si puedo llegar a los Juegos Olímpicos", aseveró