Valencia, Andalucía y Madrid muestran su malestar a Sánchez y piden pasar en breve a la 'fase 1'

Después de que los técnicos de Sanidad decidieran el pasado viernes que el 51% de la población española podía pasar a la 'fase 1', las críticas de los líderes regionales de aquellas zonas que no han pasado o lo han hecho parcialmente no han tardado en llegar. En una nueva reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Madrid, Valencia y Andalucía han mostrado su malestar por no haber pasado íntegramente a la siguiente fase de la desescalada.

Madrid

Despues de que Ayuso dijera ayer que Madrid está preparada para pedir el próximo 18 de mayo el paso a la 'fase 1', esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en 'El Mundo' ha querido valorar la decisión de Sanidad de rechazar la solicitud.

"Jamás, y esto quiero que quede claro, he antepuesto los intereses económicos", asegura la 'popular', que defiende que su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también estaba seguro de pedir el cambio de fase porque si no "no hubiera presentado ese informe ante el Gobierno". Lo cierto es que la Cadena SER accedió al informe que presentó la directora general de Salud Pública y en el que se explicaba claramente que no se daban las condiciones para pasar a la 'fase 1'. Finalmente Ayuso y el consejero desoyeron las recomendaciones y enviaron la solicitud. Además, la directora de Salud Pública acabó dimitiendo.

Según Ayuso "es cierto que quien tiene la responsabilidad máxima sanitaria sólo piensa en sanidad, pero para evitar contagios no nos podemos quedar todos en casa hasta diciembre" y advierte: "cada semana que pasa un negocio cierra, otro autónomo se queda fuera".

Sobre echar la culpa al Ejecutivo por no cambiar de fase, señala que "ni siquiera" está "pensando en responsabilizar". "Tampoco creo que el vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) me pueda responsabilizar a mí de muertes. Yo no los he responsabilizado a ellos de los fallecimientos", afirma.

La presidenta asegura que han estado "solos, infrafinanciados e infradotados de material" y que el Gobierno central no les ha respaldado "en nada".

Ayuso ha pedido este domingo al Gobierno central el paso de la región a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía después del "zarpazo" que ha supuesto el coronavirus.

Díaz Ayuso ha defendido que es necesario poner en marcha ya el Fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, reunir cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para saber ya a través del mismo cómo vamos a poder operar" y que se lleve el real decreto a tal efecto al Consejo de Ministros.

La presidenta regional ha sostenido que "es evidente que Madrid necesita dar un paso adelante" y pasar a la fase 1 de la desescalada porque, entre otras cuestiones, cuenta con el 60 por ciento de las grandes empresas y es un "motor económico que es bueno para que todos los demás sigan funcionando".

Valencia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "estudie de nuevo" el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunitat Valenciana pasara a la fase 1 y que se "revierta lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", ha subrayado.

Así se ha pronunciado en una comparecencia después de participar este domingo en la videoconferencia del presidente de Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

Puig ha afirmado que quiere "evitar crispaciones innecesarias" porque buscar la confrontación "sería sumamente irresponsable" y "nunca estará ahí" la Generalitat, pero ha insistido en que la Generalitat "discrepa" de la decisión de que no haya pasado toda la Comunitat Valenciana a la fase 1. "Ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

Andalucía

Desde Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha criticado la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir que Málaga y Granada pasen a la 'fase 1'. Y advierten del daño que esto va a hacer a la imagen de las ciudades y a su turismo. El presidente de la Junta de Andalucía ha considerado este domingo que no ha habido unos criterios "objetivos y claros" por parte del Gobierno central para decir sobre el paso por parte de los territorios de la fase cero a la una de la desescalada, lo que, sin duda, ha supuesto un "agravio evidente" a muchos andaluces, concretamente a los de las provincias de Granada y de Málaga, que a partir de mañana quedarán al cien por cien en la fase cero.

En una entrevista en la Cadena SER la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, pide a los ciudadanos responsabilidad y protección en esta fase uno de la desescalada. Sandra García insiste en que la decisión de mantener a Málaga y Granada en la fase uno de la desescalada es técnica y no política.

La respuesta de Moncloa

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este domingo actuar con lealtad y "no trasladar falsos agravios" entre territorios durante la desescalada y ha advertido de que "forzar el ritmo nos puede costar muy caro", tanto desde el punto de vista sanitario, en vidas humanas, como económico.

"Lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole", ha señalado en rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse por videoconferencia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Montero ha asegurado que entiende que pueda haber una cierta decepción en los territorios que seguirán en la fase 0, pero ha insistido en la prudencia: "Correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida, y eso no nos lo podemos permitir ni como país ni como sociedad".

