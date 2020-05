Dos varas de medir la distancia en el transporte aéreo

Los vuelos interinsulares en Baleares y Canarias deberán tener un máximo de ocupación del 50% de las plazas de cada avión. Un límite que no se aplica al resto de vuelos que se operan en España, en que el criterio establecido es "procurar la máxima separación posible entre los pasajeros", sin concretar. Esa falta de concreción está propiciando que en algún vuelo no haya ningún asiento de separación entre pasajeros. En esos casos las aerolíneas insisten en que no están incumpliendo la normativa.

Con la puesta en marcha de la fase 1 de desescalada del estado de alarma frente a la COVID-19 el Gobierno ha autorizado los vuelos interinsulares en Baleares y Canarias desde la medianoche del domingo 10 al lunes 11 de mayo. En el caso de Canarias se establecen incluso las rutas en que debe haber vuelos, con un número mínimo de frecuencias y precios máximos de los billetes.

En todos estos casos las medidas de seguridad se remiten al Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, en cuyo artículo 14.2.g se establece que "los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros". Esa norma no establece ninguna concreción adicional para fijar una distancia mínima. Pero en la Orden del Ministerio de Transportes publicada este domingo en el BOE se añade una coletilla: "se considerará suficiente ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada aeronave para asegurar la debida separación entre pasajeros".

Este límite de capacidad del 50% para los vuelos interinsulares es el mismo que está ya en vigor para el transporte terrestre. Pero sigue sin aplicarse para el resto de los vuelos que se operan en España.

Inconcreción

En esta inconcreción se basan las aerolíneas para asegurar que no incumplen la ilegalidad cuando operan vuelos con asientos contiguos ocupados. Lo ha hecho también Iberia Express en respuesta a las quejas de pasajeros de un vuelo de esta aerolínea entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria este pasado domingo.

La filial de Iberia se refiere también a las declaraciones de un responsable de ingeniería de Airbus -fabricante del avión en cuestión- en que sostiene que el sistema de renovación del aire y filtros en sus aviones permiten eliminar partículas como bacterias y virus en un 99%.

