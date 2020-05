Aznar recuerda cómo le insultaba Chávez y dice a Ayuso: "No sabes como envidio que sus hijos te insulten a ti"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha expresado su apoyo a la labor que está realizando Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid en la gestión de la crisis del coronavirus ante la "campaña" que, según ha dicho, está sufriendo por parte del Ejecutivo de coalición. Tras recordar los "insultos" que en su día le dedicó a él el "dictador" venezolano Hugo Chávez, ha admitido que envidia que "sus hijos" ahora la "insulten" a ella.

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia-coloquio por vía telemática de Ayuso en el Aula de Liderazgo que organiza el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Este acto ha sido moderado por el director del Máster en Acción Política de la UFV, Florentino Portero.

Aznar ha abierto el acto asegurado que quería contar una "pequeña historia introductoria" ante la "campaña" que está sufriendo la presidenta madrileña. En los últimos días ha crecido el cruce de reproches entre Ejecutivo central y regional. Tras conocerse que Madrid no pasaba a la fase 1 en la desescalada, el PSOE tildó de "irresponsable e ineficaz" la gestión de Ayuso a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que fue criticado duramente por los máximos responsables de PP y Cs, Pablo Casado e Inés Arrimadas.

El "¿por qué no te callas?" del rey Juan Carlos

Así, el exjefe del Ejecutivo ha subrayado que cuando vivía el "dictador" Hugo Chávez se dedicó a "insultarle permanentemente" cada vez que "tenía una intervención pública". Según ha dicho, el mandatario venezolano tenía "obsesión y fijación" con él y le hacía "responsable de todos sus males". Aznar –presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno– ha relatado que ese proceder de Chávez se "hizo famoso" cuando el entonces Rey Juan Carlos le espetó "¿por qué no te callas?" en el marco la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado celebrada en Santiago de Chile el 10 de noviembre de 2007.

En aquellos días, ha relatado Aznar, fue a visitar al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y éste le reconoció que le "envidiaba" porque a él le gustaría que Chávez le insultara también "todos los días". "Eso era muy 'clintoniano' y yo hoy tendría que decirte querida presidenta, querida Isabel: no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí", ha enfatizado, si bien ha admitido después que tampoco quería decir que "la envidie demasiado" ante esos ataques. A renglón seguido, el expresidente del Gobierno ha señalado que "también es verdad que no se olvidan" de él en sus críticas y ha añadido que "los hijos de Chávez no están mal colocados" para "desgracia de España".

Labor "importante" si merece "tanta atención"

Aznar ha afirmado que "una labor importante" se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político y unas "altas cualidades se tienen que representar en términos de preocupación por los demás y el bien común" para "merecer tanta atención" por "aquellos que se dedican a sembrar sectarismo" y "generar odio".

Tras subrayar que Ayuso es una "defensora de la libertad", el expresidente del Gobierno ha hecho hincapié en que ahora está sujeta a una "campaña" como la que en su momento sufrió él por parte de Hugo Chávez. "Soy de los que cree que la historia tiene muy pocas páginas en blanco y negro, pero de esta historia tremenda que estamos viviendo algunos van a ocupar páginas en negro y algunas otras personas entre las que estás tú, estás escribiendo buenas páginas en blanco", ha resaltado.

Ayuso denuncia campañas "canllas y duras"

Precisamente, Ayuso ha aprovechado su intervención para censurar las campañas "tan canallas y duras" que se han emprendido contra ella desde el Gobierno que dirige Pedro Sánchez central y ha criticado la coordinación "desmedida y despiadada" contra una administración inferior.

Ayuso ha insistido en que ha llegado el momento de "compaginar la libertad, que no ha debido de faltar en ningún momento, con la responsabilidad". "Estamos en este punto tan difícil donde se nos acusa de insensatos, donde me han lanzado campañas personales desde el Gobierno de la Nación, diciendo que yo ponía en peligro la vida de los ciudadanos. Creo que Madrid debe dar pasos hacia adelante", ha remarcado. Además, la dirigente madrileña ha afirmado que durante la crisis sanitaria ha habido muchos momentos de "soledad" e "intoxicación constante acerca de la ayuda que prestaban y no prestaban" desde el Ejecutivo. Esto redundaba, según ha indicado, en unas noticias "pésimas para Madrid constantemente".

Aznar: "La libertad siempre ha tenido muchos enemigos"

Tras las preguntas de los alumnos del Aula de Liderazgo, Aznar ha dado las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber sido "clara" y por su defensa de la "libertad", que, según ha dicho "siempre ha tenido muchos enemigos". Aznar ha asegurado que se "avecina una catástrofe económica y social" y ha advertido de que las democracias y los sistemas liberales "están en peligro". Dicho esto, ha ensalzado de nuevo la "fuerza de la libertad" que permite "dar oportunidades, trabajos" y abrirá "caminos para salir adelante de esto".