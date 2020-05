¿Tengo que llevar mascarilla en mi coche a partir de la fase 1? Los escenarios en los que es obligatoria

Hace apenas unos días, concretamente el pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba, mediante una rueda de prensa, que el 51% de la población española pasaba a la conocida como fase 1 hacia la "nueva normalidad": "En conjunto casi la mitad de la población española, el 51%, están en condiciones por vivir en territorios en fase 1 de realizar las actividades permitidas en la fase 1".

Un nuevo escenario que ha provocado, entre otras cosas, las primeras medidas de la desescalada en materia de movilidad, en las que se fija una serie de requisitos para garantizar, en cualquier caso, una movilidad segura. Desde la eliminación de las restricciones a la ocupación de vehículos de turismos existentes en ciertos escenarios hasta nuevas normas a la hora de llevar tanto guantes como mascarilla en nuestro turismo.

¿Tengo que llevar la mascarilla en el coche?

Una serie de normas que han sido compartidas por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales, donde se revelan los nuevos escenarios a los que podremos enfrentarnos en algunas provincias. Según recoge el documento del BOE, a partir de este lunes quedan eliminadas las restricciones a la ocupación de vehículos de turismos existentes cuando se desplacen personas que convivan en un mismo domicilio.

Por lo tanto, y dado que se entiende que no existe un peligro de contagio al vivir juntos, el Gobierno ha decretado que no será obligatorio el uso de mascarillas siempre y cuando viajemos con aquellas personas con con las que compartimos hogar. Tampoco cuando viajemos solos, ya que no ponemos en riesgo la salud de ningún otro ocupante.

Sin embargo, desde el Gobierno recuerdan que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio cuando se quiere trasladar o compartir vehículo con amigos o familiares ajenos al domicilio. En este escenario, deberemos viajar dos personas por cada fila de asientos, mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible, y llevar en todo momento la mascarilla para prevenir cualquier tipo de contagio.

¿Tengo que llevar la mascarilla en la moto?

Si eres de los que viajan en moto, a partir de este lunes podrán viajar dos personas en las motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L que tengan dos plazas "siempre que lleven casco integral con visera, utilicen mascarilla o residan en el mismo domicilio". Por lo tanto, y si vas a subirte a una moto con una persona ajena a tu hogar, recuerda llevar siempre la mascarilla para prevenir cualquier tipo de contagio.

En caso de que vayas a alquilar una moto, o utilizar una compartida, también será obligatorio el uso de guantes tanto para el conductor como el pasajero. Todo ello para evitar posibles contagios e incluso para seguir transmitiendo la enfermedad en distintas superficies.

¿Tengo que llevar mascarilla en taxi o VTC?

Si vas a coger un taxi o un VTC próximamente, recuerda que el uso de la mascarilla es obligatoria en cualquier escenario. A pesar de que puedan viajar hasta tres personas por fila en vehículos de hasta nueve plazas siempre y cuando vivan bajo el mismo techo, desde el Gobierno instan a utilizar la mascarilla para evitar un posible contagio al conductor o a la conductora.

En caso de que las personas que vayan a coger el mismo taxi no residan en el mismo hogar, la limitación será de dos personas por fila dejando siempre libre la fila del conductor. Tanto en un caso, como en el otro, el uso de la mascarilla es obligatoria para evitar un posible contagio del conductor, de la conductora, o de cualquier persona que vaya a subirse al vehículo más adelante.

¿Tengo que llevar mascarillas en el transporte público?

El uso de mascarillas en el transporte público es obligatorio. A pesar de que el uso del transporte público ha descendido de forma drástica durante las últimas semanas, las autoridades han considerado necesario instaurar esta medida para frenar el avance del virus puesto que todavía son muchas las personas que requieren de este servicio para poder acceder a servicios básicos.

Por lo tanto, y si tener que coger el metro o el autobús para desplazarte a partir de este lunes, recuerda hacerlo siempre con la mascarilla puesta y respetar la distancia de seguridad. También en aquellos vehículos en los que, por sus características técnicas, tan solo dispongan de una fila de asientos. En este caso, los ocupantes deberán utilizar mascarillas y mantener la máxima distancia posible siempre y cuando no convivan bajo el mismo techo.