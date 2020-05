Docentes, centros y alumnos alertan sobre la apertura "precipitada" de colegios

Diversos sindicatos y asociaciones de docentes, centros educativos y estudiantes han alertado de que los colegios pueden no estar suficientemente preparados para una vuelta a las aulas "precipitada" y han sugerido que se produzca en septiembre. CSIF, CCOO, ANPE, la Asociación de Colegios Privados e Independientes Cicae y el Sindicato de Estudiantes han explicado en sendos comunicados sus reticencias sobre abrir los colegios a pesar de que se incluya en las fases de desescalada. "Los centros escolares no están preparados para una vuelta precipitada a las aulas este mes, como prevé el Gobierno para una parte del alumnado, porque no hay garantías sanitarias plenas y es un esfuerzo innecesario para veinte días que restan de curso", ha argumentado CSIF.

Ha reclamado que la vuelta a las aulas sea en septiembre, "con planificación y medidas preventivas y organizativas", y que ello se decida esta semana en la reunión sectorial entre el Ministerio de Educación y las comunidades.

Las medidas anunciadas por la ministra Isabel Celaá para la vuelta el próximo curso, como que las clases sean solo para un máximo de 15 alumnos, costarían entre 3.600 y 4.200 millones de euros, según estimaciones de CSIF, que opina que "no resolverán la situación".

CCOO, por su lado, ha apelado a la "responsabilidad" de las administraciones ante la apertura de ciertos centros a partir del 25 de mayo en la fase 2 y considera prioritario "preparar con rigor, recursos y coordinación la vuelta a las aulas para el nuevo curso". Y ha considerado que lo "razonable" sería que el retorno a las aulas de los centros de Educación Especial e Infantil fuera en septiembre y no antes.

Desde ANPE se ha lamentado que "no haya unos criterios comunes y consensuados" para afrontar el final del curso. Ha exigido que no se abran los centros educativos sin las medidas de seguridad e higiene, especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias: test generalizados para quienes tengan que acudir presencialmente, mascarillas, geles desinfectantes, guantes. También reclama la necesaria higiene previa y continua de los centros educativos, y una adecuación de los espacios a fin de mantener la distancia de seguridad.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes Cicae ha señalado que "afronta la apertura gradual en la fase 2 con preocupación por la gran responsabilidad de implementar protocolos sanitarios e higiénicos que aseguren el bienestar de alumnos y docentes".

"La reapertura de los colegios cumple una función educativa evidente, pero, ante la coyuntura actual, supone un reto económico imprescindible para facilitar la vuelta a la normalidad de la sociedad y del tejido empresarial", han señalado. "Nos preocupan especialmente las edades más tempranas, pues será muy complicado, por no decir imposible, que los más pequeños cumplan las medidas de distanciamiento social", ha añadido.

El Sindicato de Estudiantes ha señalado que se quiere estudiar "en condiciones dignas, en una escuela pública de calidad, inclusiva y que luche contra las desigualdades". Ha convocado huelga estudiantil indefinida en todos los institutos vascos si se reanudan las clases el 18 de mayo en "cursos sensibles" como segundo de bachillerato.