Vettel no renueva con Ferrari: "No existe un deseo común de permanecer juntos"

La escudería Ferrari ha anunciado este martes que el piloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial de Fórmula 1, abandonará el equipo a final de temporada, poniendo fin a una etapa de seis años en la que, por ahora, no ha logrado el ansiado quinto título vestido de rojo.

"Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos económicos no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", explicó Vettel en un comunicado.

Además, el piloto germano, que cumplirá 33 años en julio, explicó que aún no sabe cuál será su siguiente paso. "Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque cuando una situación ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesite para reflexionar sobre lo que realmente importa respecto a mi futuro", dijo.

