Michael Owen, el último jugador inglés que ha ganado el Balón de Oro, se ha sincerado en una entrevista en la revista Four Four Two en la que relata cómo fue aquella fantástica temporada 2000-01 con el Liverpool con el que ganó tres títulos domésticos, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, lo que le que ayudó a ser reconocido después como el mejor jugador del mundo.

El delantero, que poco después fichó por el Real Madrid (temporada 2004-05), explica que procuró no aferrarse a ese maravilloso año porque considera que "pensar en lo que acabas de ganar" es un signo de debilidad.

A su juicio, los grandes jugadores "los que son muy buenos o muy buenos a lo largo del tiempo" tienen que ser ambiciosos. "Tiene que convertirse en una obsesión. No se trata tanto de disfrutar con ganar algo sino del dolor de ver a otro coger lo que debería ser tuyo", asegura a la revista especializada en fútbol.

"Creo que no tengo el tipo de crédito que otras personas obtendrían por ganar el Balón de Oro", reconoce en la publicación. "Nunca ha sido tan importante en nuestro país. Cuando estuve en España me dijeron que era un héroe por ello", recuerda el delantero que asegura que en su teléfono guarda una foto con el sistema de puntos y la clasificación, en la que por detrás de él quedaron el español Raúl González y el guardameta alemán Oliver Kahn.

Owen recuerda a aquel equipo por sus "agallas". Y destaca sobre todo a Hyypia, Henchoz y Carragher. "Eran como troyanos en cada partido que disputaban", recuerda.

De aquel tiempo el delantero se queda con lo complicado que fue para su Liverpool competir en la Premier con el Manchester United y con el Arsenal. Del equipo de Arsene Wenger recuerda que era "alucinante" verlo jugar. "Los veíamos y pensábamos que eran más rápidos, que corrían más que nosotros, que nunca descansaban. ¿Qué demonios estaban haciendo", dice que se preguntaban en el vestuario.

Las últimas noticias del mundo del deporte