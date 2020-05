Nuevo reto viral: ¿puedes encontrar a la mariposa, al murciélago y al pato escondidos en esta imagen?

Durante estos últimos días se ha viralizado un nuevo reto de agudeza visual a través de las redes sociales mediante el que nos invitan a descubrir una serie de animales ocultos en un dibujo. Principalmente en plataformas como Reddit, donde miles de personas se han enfrentado durante estos últimos días a una prueba que ha sido bautizada como Duck, Butterfly, Bat (Pato, Mariposa, Murciélago traducido al castellano).

Una prueba que, tal y como revela su título, nos invita a encontrar a estos tres animales en una escena de lo más habitual. En ella podemos ver a un padre junto a sus dos hijos montando una nueva caseta para su perro. Un perro que corre alegremente por el jardín de la casa mientras que la familia trabaja en equipo para montar el que será su nuevo hogar.

Jugando con los límites del dibujo para resolver el misterio

Tras ver por primera vez la imagen, los creadores de la misma nos invitarán a descubrir hasta tres animales ocultos en la misma. Dado que a simple vista no podremos dar con ninguno de ellos, tendremos que agudizar nuestros sentidos para distinguirlos. Y es que, en esta ocasión, tendremos que jugar con los límites del dibujo para dar con la solución.

Porque no, no vas a ver a una mariposa o un murciélago volando tranquilamente por el cielo, vas a tener que ver cosas donde aparentemente tan solo hay espacios en blanco. Aparentemente porque, una vez los hayamos visto, no podremos dejar de notar su presencia. ¿Has podido distinguirlos en la escena? A continuación te ofrecemos varias pistas para dar con ellos.

Así puedes dar con los tres animales escondidos en la escena

En primer lugar, y para encontrar a la mariposa revoloteando, te recomendamos que centres tu mirada en el árbol. Entre las distintas hojas podrás distinguir la silueta de una pequeña mariposa que vuela tranquilamente sobre la familia y el perro mientras estos construyen la nueva casa del can.

Aquí están los tres animales. / Reddit

También en el cielo, pero mucho más cerca de los niños, podemos encontrar al murciélago. En esta ocasión, el animal es del mismo color que el fondo de la imagen y vuela entre los niños sin que estos se enteren. Algo que no solo confunde a la familia, incapaz de ver al animal, sino a todas aquellas personas que se enfrentan al reto.

Por último, en la imagen también podemos encontrar un pato escondido a primera vista pero que, a medida que pasa el tiempo, se hace más y más evidente. En esta ocasión, te recomendamos que te fijes en el perro. También en el martillo que está junto a él. ¿Lo ves? En definitiva, y tal y como te hemos explicado con anterioridad, en este reto tendrá que jugar con los límites del dibujo para dar con tres animales que aparentemente no existen pero que, si damos rienda suelta a nuestra imaginación, no dejaremos de verlos.