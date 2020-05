Ausbanc pide imputar a la excúpula del BBVA y a la policial de Cosidó por maniobrar contra su presidente

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, contraataca en el caso BBVA y concretamente en los seguimientos que hizo presuntamente el comisario jubilado, José Manuel Villarejo a la asociación Ausbanc y al propio Luis Pineda. Pineda ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel Garcia Castellón en el que demanda la imputación de la excúpula del BBVA liderada por Francisco González y la ex cúpula de la Policía Nacional encabezada por el que fue Director General de la Policía, Ignacio Cosidó. En ambas cúpulas estaban además el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, el ex responsable de seguridad jurídica, Eduardo Ortega y los ex directivos de comunicacion y marca del banco, Javier Ayuso e Ignacio Moliner.

En total Pineda pide la declaración de 11 personas por delitos de cohecho, estafa procesal, difusión ilícita y falso testimonio y demanda la declaración de otras 17 personas, ex directivos del banco imputados ya en este caso y a quienes Pineda les señala como organización criminal.

El Presidente de Ausbanc pide al juez Garcia Castellón que investigue los seguimientos que hizó presuntamente Villarejo a él y a su familia, incluso cuando estaba en la cárcel y el almuerzo que se organizó en el Complejo Policial de Canillas en enero del 2015 con ambas cúpulas, la policial y la del BBVA donde se redactó la denuncia contra Pineda por extorsionar presuntamente a bancos que es de lo que está acusado.

Luis Pineda en este escrito defiende que se intentó maniobrar contra él a cambio de que retirase su acusación contra la infanta Cristina en el caso Noos.