El sector turístico rechaza la cuarentena a los viajeros internacionales

Malestar en las agencias de viajes por la cuarentena de 14 días establecida para las personas que lleguen a España procedentes del extranjero, de la que deberán informar a los viajeros en el momento que compren sus billetes.

En la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) muestran su sorpresa. “Estamos totalmente sorprendidos, ya que no teníamos noticias al respecto y no es correcto enterarnos directamente por la publicación de la orden del BOE”, asegura su presidente, Martí Sarrate. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) considera que la medida supone en la práctica una limitación de los desplazamientos. Según su presidente, “prácticamente nadie está dispuesto a ir a un país y pasarse 15 días, o un periodo, encerrado nuevamente en el destino”. “Para el turismo, imponer una cuarentena es lo mismo que impedir el acceso”, afirma Carlos Garrido.

A las críticas de las agencias de viajes se suma la Mesa del Turismo, que tacha la medida de “absolutamente negativa para el turismo y contradictoria con otras adoptadas, como promover la reapertura de los hoteles”. El presidente de esta asociación empresarial, Juan Molas, sostiene que “aunque la duración de esta nueva norma se ciñe a la vigencia del propio estado de alarma, no cabe duda de su impacto disuasorio para aquellos turistas extranjeros que ya están pensando en viajar de nuevo a nuestro país tan pronto como se les permita”.

Los hoteleros, sin embargo, se muestran más comprensivos con la decisión del Gobierno por la situación de estado de alarma en la que se encuentran España y los principales países emisores de turistas. “Son medidas que se tienen que tomar desde el punto de vista técnico-sanitario, y no nos sentimos referidos en esas toma de medidas”, dice el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). “Estamos esperando a que ese estado de alarma desaparezca y que poco a poco entremos en esa escalada de apertura de nuestros negocios. Y para eso lo verdaderamente importante es la firma de esos acuerdos internacionales que no solo permitan a la turoperación, si no también a las líneas aéreas saber las condiciones en las que tendrán que volar los viajeros próximamente”, afirma Jorge Marichal.

Las empresas turísticas confían en poder salvar parte de la temporada de verano. En caso de que la reactivación no llegue hasta final de año, la patronal Exceltur calcula que el sector perdería unos 124.000 millones de euros por un hundimiento de su actividad superior al 80% con respecto al año pasado.

