Fernando Simón: "Ahora mismo no me atrevería a decir que el clima no tiene efectos sobre el coronavirus"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha referido a la evolución de la pandemia en todo el mundo. "Los países del Sur están ahora llegando a su otoño-invierno. El volumen de casos no es excesivo. La situación que vemos en estos países es lo que veríamos ahora en la siguiente ola si se llegara a producir. Es difícil de valorar. Ahora mismo tenemos información de incrementos importantes, pero todas las hipótesis que estamos barajando, siguen estando allí, tendremos que evaluarla progresivamente. Ahora mismo no me atrevería a decir que el clima no tiene efectos sobre el coronavirus", ha querido dejar claro el portavoz de Sanidad.

Simón se ha referido también a los índices de letalidad en el momento actual de la pandemia. "Nos mantenemos entre el 11,9% y el 19% de letalidad en Europa, si quitamos el caso de Rusia y el de Alemania (alrededor del 4%). España está en números similares a otros países. Bélgica tiene un 16% de letalidad. La epidemia está evolucionando rápido en todo el mundo y afectando países en vía de desarrollo. Hay incrementos en Sudán, Camerún, Senegal, Sudáfrica, Nigeria. En América Latina, en Bolivia. En Europa, los incrementos se producen sobre todo en Europa del Este", ha explicado.

Simón ha afirmado que no tiene "claro" la propuesta del Ministerio de Educación para las medidas a aplicar en el sector educativo en la fase 2 de desescalada y que cuando se haga la valorarán de forma conjunta. "Entiendo que de alguna manera nos pedirán opinión al Ministerio de Sanidad de las medidas que propongan y cuando haya esa propuesta pues lo valoraremos conjuntamente con ellos", ha comentado.

"No puedo hablar porque tampoco tengo claro qué propuesta de Educación va haber para la fase 2", ha recalcado. Aunque Simón ha insistido que es un tema a tratar con el departamento de Isabel Celaá, ha explicado que cuando se va a hacer un examen como la EBAU se pueden plantear situaciones en dos espacios, a la entrada y durante el mismo.

Ha instado a garantizar las medidas de no acercamiento físico entre personas previo a la entrada de examen para que no haya riesgo de transmisión y también luego durante el examen. "Desde mi punto de vista y sin ser experto en educación, pero si he hecho algunos exámenes, cuando uno hace un examen ya hay cierta separación", ha especificado.

Simón cree que por esa parte "no debería haber mucho problema durante el examen" pero que otro aspecto es "garantizar" las medidas de seguridad "esperando para entrar y las aglomeraciones que todos los que hemos hecho exmánenes conocemos, previos a la entrada".

Toda la información sobre el coronavirus

