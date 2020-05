En INEOS ven difícil que Froome se marche a mitad de temporada

Este jueves el prestigioso portal Cyclingnews sacudió el mundo de la bicicleta tras publicar que Chris Froome se estaba planteando dejar el Team INEOS, equipo con el cual tiene contrato hasta final de año.

Además, valoraban la posibilidad de que cambiase de equipo durante la actual temporada y que Froome estaría descontento porque en su equipo no estarían dejando clara cuál sería la jerarquía para el Tour de Francia, carrera en la que correrá junto a otros dos campeones: Egan Bernal y Geraint Thomas.

Tras esta publicación, la Cadena SER se ha puesto en contacto con gente muy cercana a Chris Froome y aseguran que "sería un gran sorpresa que dejase el equipo". En INEOS sigue siendo considerado el jefe del equipo y no les ha dicho que se vaya a marchar ahora.

Lo que no descartan es que si Froome no se ve en condiciones de ganar el quinto Tour, sí opte por no renovar y cambiar de aires. Ahí sería cuando equipos solventes a nivel económico, como el UAE de Emiratos o el Israel emergerían como opciones para fichar al británico.

Otra opción, según 'The Guardian', sería el Bahrein-McLaren, donde se reencontraría con su antiguo director en el SKY, Rod Ellingworth, además de viejos conocidos como Mikel Landa o Wout Poels.