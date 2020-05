Lilian Thuram ha desvelado en una entrevista para la revista El Líbero que el delantero que le fue más difícil de defender en un terreno de juego es, nada más y nada menos, que una leyenda de nuestra liga, el mítico Pedro Munitis.

El zaguero francés ha sorprendido con estas declaraciones en las que destaca al delantero ex de Real Madrid o Racing como el atacante que peor se lo ha hecho pasar sobre un terreno de juego. Un central que ha estado en todas las grandes competiciones continentales, y en los mayores eventos deportivos, y quien tuvo que enfrentarse a nombres como Batistuta o Ronaldo Nazario, sin embargo, se queda con Pedro Munitis.

"¿Quién ha sido el delantero que más me ha costado defender? Es muy fácil... es Munitis" afirma, sorprendiendo al entrevistasor, para a continuación añadir "No tengo mucha memoria para los nombres: los nombres en general, los estadios... (...) Si me dicen dónde has jugado la semifinal de no sé qué, yo no lo sé, para mí es un estadio, pero de Munitis, me acuerdo muy muy bien".

Estas sorprendentes declaraciones tienen su argumento en el partido entre España y Francia de la Eurocopa que se llevan los galos, en el año 2000: "Es el jugador que me ha puesto en más problemas sobre el terreno de juego (...) Fue en un Francia - España de la Eurocopa 2000, cuando el campeonato de Europa. Fue increíble me decía '¿Pero qué es este jugador?" confiesa el central galo, para muchos considerado uno de los mejores zagueros en su época.

Cuenta Thuram también una anécdota a raíz de este partido con Munitis: "Es gracioso, porque en el descanso del partido yo entré en el descanso y me dije 'esto no es posible, ¿qué hace?, no consigo pararle'. Tenía a mi compañero Karembeu que me decía 'No, no te ha pasado ni una sola vez' para tranquilizarme. Recuerdo muy bien el alivio cuando el seleccionador español lo quitó. Me alivió muchísimo. A veces tengo pesadillas con Munitis" ironiza el defensor.

Admitió también que tenía una foto del delantero español en su despacho, y eso que no tenía apenas otras imágenes sobre fútbol, y era porque cree que es 'importante cultivar la humildad. Munitis me enseña humildad" sentenció.