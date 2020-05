El que durante más de 25 años fuera presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro ha desvelado en una magnífica entrevista en el Diario AS una inestimable cantidad de anécdotas, procesos de fichajes y compras o ventas frustradas, muchas de ellas con el Real Madrid como coprotagonista.

El primero de ellos ha sido el frustrado fichaje de Fran por el Real Madrid: "Recompramos un jugador que siempre fue nuestro. El Madrid tenía en un cajón un contrato firmado por él de cuando tenía 18 o 19, pero no parece que tuvieran confianza plena en lo que podría llegar a ser y verdaderamente fue. Pero al empezar a despuntar lo sacó y nosotros tuvimos que adquirirlo por 260-280 millones, cantidad que fue injusto que desembolsáramos, porque también teníamos un contrato con Fran. El Madrid atravesaba por un momento económico complicado y la jugada le salió bien al Madrid, ayudado por Jesús Samper, entonces presidente de LaLiga".

Papel muy importante tuvo el Deportivo también en el periplo de Samuel Eto'o, como cuenta el expresidente: "Nosotros traspasamos a Flavio Conceiçao al Madrid por 4.100 millones de pesetas, pero se descontaron 1.000 para que Etoo viniera al Deportivo; después el Madrid podía recuperarlo al cabo de un año por 3.000 millones. Ese contrato estaba firmado, pero Etoo se negó a venir a La Coruña y quedó sin efecto. Yo creo que aquel comportamiento, que dejó bastante que desear, fue lo que provocó que el presidente Florentino Pérez le pusiera la cruz y la raya".

Otro nombre señalado fue Manuel Pablo: "No se crea que he tenido ofertas irrechazables por jugadores del equipo. Que recuerde, sólo una del Madrid por Manuel Pablo, al que pedí disculpas por no haberle dejado disfrutar de la gloria de jugar en el Madrid y de cobrar lo que se cobraba en ese club. Yo sé que era un hombre difícil para las negociaciones, pero es que vender significaba debilitarse".

Cristiano Ronaldo también pudo haber acabado en el Deportivo, después de que secretario deportivo de aquel entonces rechazara a otro gran jugador como acabó siendo Deco, pero se fijase en él: "Me empezó a hablar de Cristiano cuando era un chaval en el Sporting. Me insistió tanto que llegué a pedir precio por él antes de que se fuese al Manchester United, pero para nosotros era desorbitado entonces pagar 2.000 o 2.500 millones de pesetas".

Lendoiro reconoce que fue objetivo de ETA, ya que su nombre "había aparecido en unos documentos del Comando Donosti".

Además, confía en que el Deportivo se mantenga en Segunda: "Yo espero que se salve por la afición y la historia que tiene. Me parece que lo más difícil ya se ha hecho, que es reconducir la situación con el presidente Fernando Vidal y Fernando Vázquez en el banquillo. Sigue estando en la pelea, pero espero que siga en Segunda y el año que viene vuelva a Primera".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.