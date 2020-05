El delantero del Athletic Club ha anunciado su retirada a través de un comunicado en el que asegura que tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la cadera. "Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él", señala en el texto.

"Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos con la mayor normalidad posible, la vida cotidiana", añade el jugador.

El veterano delantero, que no podrá disputar la final de Copa pendiente entre su equipo y la Real Sociedad, asegura en la nota que su cuerpo "ha dicho basta". "Desgraciadamente no puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría, como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple".

Adiós a los "finales soñados"

Por querer volver cuando te cerraron la puerta

Por cada uno de los remates de cabeza

Por los cinco contra el Genk

Por los controles con el pecho de un león

Por los penaltis mágicos

Por la chilena a los 38 años

Por la cultura del esfuerzo

Por todo

Fuentes del Athletic han confirmado a la SER que la despedida se producirá al final de esta temporada. "Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin", dice al final de su comunicado.

El delantero reconoce en su escrito que, en estos tiempos del coronavirus, su anuncio es solo una "anécdota" porque la sociedad está viviendo situaciones mucho más dolorosas: "La pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entro todas y todos. Por lo tanto, no os preocupéis por mí".

