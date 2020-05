El delantero costamarfileño, Didier Drogba ha recordado en un hilo de mensajes en Twitter el día que ganó la Champions con el Chelsea en la temporada 2011 / 2012.

Drogba ha comenzado explicando el contexto, con el entrenador André Villa Boas despedido meses antes de la final de la Champions: "Los jugadores, tuvimos una reunión de equipo en la que reconocimos haber sido en parte responsables de su marcha. El capitán, John Terry, habló, así como otros líderes como Frank Lampard o Peter Cech. Decidimos darlo todo en esta competición a pesar de la derrota contra el Nápoles por 4-1. Habíamos intentado lograr este trofeo durante ocho años no habíamos pasado de subcampeones. Todo el mundo acordó poner los egos a un lado y centrarnos en el mismo objetivo".

"Después de esa reunión le dije al joven Mata de 23 años 'por favor, maestro, me tienes que ayudar a ganar esto'. El me miró y me dijo 'estás loco. Tú eres Didier Drogba. Tú vas a ayudarme a ganarlo. Entonces le dije 'he estado aquí durante ocho años y nunca he ganado, así que creo que tú eres uno de esos que me va a ayudar a ganarlo. Incluso te compraré un regalo si ganamos'. Eso fue por febrero", ha continuado Drogba.

Por último, ha desvelado: "Tres meses después, estábamos en Múnich, en la final, en su estadio, sumergidos en una oleada roja. Los locales se adelantaron a ocho minutos del final y mientras me disponía a sacar, desanimado, durante los últimos ocho minutos, el joven (Mata) me dijo 'cree Didi, tienes que creer'. Casi llorando, le respondí mirando al marcador '¿creer en qué? Casi ha terminado'. Iba a llorar como unos meses antes cuando perdí la final con Costa de Marfil".

Y entonces ocurrió: "Último minuto, último saque de esquina. El primero para nosotros después de 18 para el Bayern Munich. Adivinad quien sacó ese córner... Juan Mata. Y el resto es historia. La lección es que siempre hay que creer", ha asegurado Drogba.

El Chelsea empató en ese saque de esquina que centró Mata y remató Drogba al fondo de la red y acabó imponiéndose en la tanda de penaltis. Drogba materlalizó el definitivo.



Más información

