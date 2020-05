Fernando Simón sorprende en las redes al desvelar su mayor afición cuando no está trabajando: "Me gusta"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es el epidemiólogo del momento. Sus comparecencias diarias para ofrecer y explicar los últimos datos acerca de la pandemia del coronavirus en España le han expuesto ante la opinión pública, pero pocos conocen qué hace Simón cuando no se encuentra trabajando. De hecho, muchos se han sorprendido al saber que el doctor puede sacar tiempo libre en su día a día, como ha contado en una entrevista para la revista Desnivel.

Simón ha asegurado que se encuentra muy vinculado a la montaña desde pequeño. Nacido en Zaragoza, ha revelado que le gusta escaparse de vez en cuando para practicar la escalada, lo que retomará cuando finalice el Estado de alarma y las restricciones. Su vínculo a esta actividad, ha asegurado, llegó "mucho antes de que fuera olímpica".

"Mis deportes eran más acuáticos"

Sin embargo, el director del CCAES ha reconocido que de pequeño sus deportes eran otros. "Mis deportes eran más acuáticos, más náuticos. Pasábamos nuestro tiempo libre en Caspe, un pueblo de Aragón que está al lado de un pantano muy grande, por lo que hacíamos windsurf, piragüismo, vela ligera... Siempre con material muy cutre de segunda mano", ha asegurado.

Fue a su llegada a Madrid cuando descubrió la escalada, en el año 2003: “Iba a La Pedriza (en la sierra de Guadarrama), veía a la gente escalar y pensaba, por qué no me meto yo en esto. Y me encantó”, ha recordado.

De esta forma, el epidemiólogo se fue acercando a esta actividad, que considera "de los mejores y más completos deportes", uniéndose entonces a un grupo de entrenamiento en el que hizo amigos que le fueron enseñando. Pese a vivir en la capital, Simón trató así de “seguir enganchando” a sus hijos “a que salieran al campo”. El doctor ha reconocido bromeando que pretendía que sus hijos "quisieran hacer algo conmigo, y al final de mis hijos ya me olvidé, lo seguí haciendo porque me encantaba a mí”.

Una vida diferente y un gran reto



En la actualidad, el investigador aprovecha la hora de comer para entrenar "un par de días a la semana", lo que le permite poder compaginarlo con su trabajo y la vida familiar. "Es verdad que mi trabajo es muy intenso, son muchas horas pero sobre todo exige mucha concentración, sin embargo el rato que estoy escalando me olvido de todo, me hace llegar como nuevo a la oficina. Es una liberación porque me quito de encima toda la ciudad, todos los problemas y todas las presiones que habitualmente tengo, me concentro en lo mío, me emociona" ha añadido.

El monte siempre le ha llamado mucho, ha asegurado Simón, lo que le ha llevado a recordar también su etapa en países de África y Ámerica Latina, donde ha tratado siempre de acercarse a la naturaleza. Sobre esa etapa ha reconocido: "Sí que he tenido una vida, digamos, diferente a la de la mayoría de la gente, no sé si más intensa o menos. Desde luego, no la habitual", a lo que ha querido añadir que no le gusta hablar sobre ellas "porque son diferentes experiencias: yo he tenido las mías otra gente las suyas, a cada uno sus experiencias le va formando su personalidad".

Sobre su última experiencia, la actual, la que le ha llevado al escenario público, ha confesado que “profesionalmente es un reto muy gordo, muy complicado. Aunque creo que todos los epidemiólogos tratamos de prepararnos para algo así, y desgraciadamente ha pasado”, ha afirmado.

En cuanto a su repentina imagen pública que ello ha conllevado, precisamente, ha asegurado que se encuentra “en una situación en la que salir a dar un paseo es complicado, y eso que ahora se puede, pero bueno, la gente me reconoce mucho por la calle y, quieras que no, eso me agobia un poco”.