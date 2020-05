Vuelve la Liga. El presidente del Gobierno confirmó este fin de semana que lo haría a partir de la segunda semana de junio con la recuperación del partido inacabado entre el Rayo y el Albacete de la Liga SmartBank y en el fin de semana siguiente con la jornada 28 de la Liga Santander.

Se despejó por tanto la única duda que quedaba sobre el fútbol, ya que se había hablado del interés de los jugadores por empezar la Liga Santander la semana siguiente, y a partir de ahora cada equipo ya sabe lo que le espera, si bien todavía se debe concretar las fechas exactas de cada una de las 11 jornadas que quedan de campeonato.

Lo que está claro es que en esa jornada 28 las hostilidades se desatarán desde el primer minuto. Y lo harán en uno de los derbis históricos del fútbol español: el Sevilla - Betis que la Liga quiere programar para las 20:00 horas del 11 de junio. Esto es lo que se pone en juego en cada uno de los partidos de esa primera jornada tras la vuelta de la Liga:

Sevilla - Betis

Los de Lopetegui son terceros en el campeonato, pero cuatro equipos están al acecho para arrebatarle este puesto de privilegio. En las próiximas semanas seguirán peleando por ese puesto de Champions con la Real, Getafe, Atlético y Valencia. Un pinchazo en casa -en un derbi sin el aliento de la afición- puede ponerle en problemas. El eterno rival, por su parte, necesita los puntos para salir de ese punto intermedio de la tabla en el que todavía debe medir cuidadosamente los puntos que le separan de los puestos de peligro. Visitar un Pizjuán vacío seguro que motiva a los de Rubi.

Canales y Ocampos, en un partido entre el Betis y el Sevilla. / Getty Image

Real Madrid - Eibar

El último tropiezo en el Villamarín pudo haberle costado la Liga a los de Zidane de haberse suspendido definitivamente el campeonato. Pero la reanudación da a los blancos una nueva oportunidad para luchar por la primera plaza. Está a solo dos puntos del Barcelona y vuelve con 'refuerzos' importantes para esta recta final del campeonato, las de Marco Asensio y Eden Hazard. El equipo de Mendilibar volverá de un parón que seguramente le habrá ayudado a digerir la mala racha en la que se encontraba el equipo, con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Liga y solo una victoria en los últimos siete.

Real Sociedad - Osasuna

El equipo de Imanol Alguacil regresa al campeonato con el espíritu de mantener la buena imagen que le ha aupado a la cuarta plaza. En los seis últimos partidos había logrado cinco victorias y solo había caído en el Camp Nou por la mínima. No podrá relajarse si no quiere verse sorprendido ante un Osasuna que lo último que hizo fue ganarle en casa al Espanyol y que de llevarse los tres puntos daría un importante golpe en su particular lucha por la tranquilidad. Con este partido, los navarros inician un duro recorrido por la zona de la Champions, ya que después de jugar contra la Real deberán medirse al Atlético de Madrid y al Valencia.

Valencia - Levante

Otro derbi en la vuelta de la Liga. Y también con la Champions y la salvación de fondo. Porque los de Albert Celades están en la pelea por estar entre los cuatro primeros, aunque una derrota puede dejarles lejos de la cuarta plaza. Ahora mismo, la distancia es de cuatro puntos respecto a la Real Sociedad. Ante la ausencia del público de Mestalla, la ocasión de sorprender al eterno rival se le presenta a un Levante en la zona media de la Liga que busca distanciarse de la zona de peligro. Ahora mismo tiene ocho puntos respecto al primer puesto del descenso.

Mallorca - FC Barcelona

La lucha por la salvación y el título también estará presente en Son Moix. El líder de la Liga vuelve ante un equipo que no se puede permitir tropiezos. El Mallorca es el antepenúltimo -en puestos de descenso- y cualquier punto le sabría dulce en su batalla partucular ante Leganés, Celta y Eibar, entre otros equipos. La ventaja del Barcelona respecto al Madrid, de dos puntos, se podría quedar en nada en caso de un traspié blaugrana en la isla.

Leganés - Real Valladolid

Rivales directos por la salvación que se verán las caras en Butarque. Seis puntos de ventaja tienen los de Sergio, que están tres puestos por encima de la salvación aunque sienten muy cerca la presión de equipos como el Eibar y el Celta. El conjunto de Aguirre corre el riesgo de perder el paso en caso de una derrota en casa y que sus principales competidores en la lucha por la salvación tengan una buena jornada.

Celta - Villarreal

Otro duelo de rivales colocados en zonas muy diferentes pero ambos con presión por lograr un buen resultado. Los de Óscar García tienen a su favor haber ganado en sus dos últimos partidos en casa, pero la situación clasificatoria es complicada para los celestes, con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. El Villarreal acude a Balaídos, por su parte, con la opción de no perder de forma definitiva la lucha por los puestos europeos. Ahora mismo es octavo, a cuatro puntos del Valencia.

Athletic - Atlético

El finalista de la Copa -que todavía no sabe cuándo podrá disputar ese título- recibe en casa a un Atlético de Madrid exigido por la necesidad de entrar entre los cuatro primeros para meterse en esa zona Champions que tanto necesita para su viabilidad. Ya sin Aduriz -la gran baja de los vizcaínos en este parón-, los de Garitano tratarán de acercarse a esos puestos que dan un billete europeo. Una vez eliminadas las cábalas de ir a Europa a través de la Copa, su única opción es hacerlo desde la séptima plaza de la Liga, que tienen a cinco puntos. Los de Simeone están a solo uno de la cuarta.

Williams y Thomas, en un partido entre el Atlético y Athletic. / Getty Image

Espanyol - Alavés

Los agobios del descenso continuarán para estos dos equipos con la vuelta de la competición. Sobre todo para los de Abelardo, que son colistas, ven la salvación a una distancia de seis puntos y tienen la obligación de corregir la racha anterior al parón, en el que solo ganaron dos de los diez últimos partidos (cuatro derrotas y cuatro empates). El conjunto de Garitano lleva tres jornadas sin perder y se mantiene siete puntos por encima de la salvación. No perder en Cornellà le permitiría mantener esa posición.

Granada - Getafe

Aunque empezó 2020 con tres derrotas, el Granada logró dos victorias y dos empates en sus cuatro últimos partidos antes del parón por la pandemia del coronavirus. Así, el conjunto de Diego Martínez vive en la novena plaza de la clasificación a cuatro puntos de la séptima plaza. El Getafe de Bordalás está en plena batalla de la Champions. Como uno de los conjuntos más sólidos del campeonato -antes del parón quedó pendiente su cruce de octavos de la Europa League ante el Inter-, tiene los mismos puntos que el cuarto (Real Sociedad), uno más que el Atlético y cuatro más que el Valencia.

